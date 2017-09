Les députés ont voté ce jeudi soir l’élargissement des possibilités de contrôles d’identité à proximité des frontières, dernier article très controversé du projet de loi antiterroriste débattu depuis lundi.

Le texte prévoit de rendre les contrôles d’identité possibles « aux abords des gares » (et non plus à l’intérieur seulement) ainsi que « dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports » internationaux les plus sensibles. Il prévoit aussi de faire passer de six à douze heures la durée maximale du contrôle.

20 Minutes avec AFP