Les infos immanquables du jour: La dure rentrée des étudiants de Staps, séisme à Rennes et comment «The Wire» m'a gâché la vie

La rentrée un peu trop sportive des étudiants de la filière Staps

Ils ont la malchance d’avoir choisi une filière universitaire qui est victime de son succès. Les étudiants de Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) vivent une rentrée particulièrement difficile. Car cette année, les bacheliers ont été encore plus nombreux à demander une place en Staps lors de leur inscription sur APB (la filière était le vœu d’orientation numéro 1 de 33.000 lycéens en 2017). Face à ce déluge de candidatures, certaines universités ont même été contraintes d’organiser un tirage au sort. Le détail sur cette rentrée est à lire là.

On ne cautionne pas du tout ce qu’a écrit notre collègue Laure Beaudonnet concernant la meilleure série du monde The Wire. Mais on vous le conseille quand même parce qu’il est bien écrit que, finalement, elle n’a peut-être pas tort. A lire par ici.

Un séisme de magnitude 3,9 s'est produit dans la nuit au sud de Rennes

La terre a bougé dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h45 au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), rapporte Ouest-France ce jeudi. Selon le site du Réseau national de surveillance sismique, le séisme, assez faible, a été de magnitude 3,9 sur l’échelle de Richter. L’épicentre était situé au sud de Rennes, comme l’a mesuré le Centre sismologique euroméditerranéen. Le résumé de cet épisode nocturne par ici.