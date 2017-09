Lego: «Je modélise mes propres modèles en 3D avant de les réaliser en vrai»

Lancer le diaporama Max a conçu ce «Police Spinner» issu du film «Blade Runner» en 3D avant de le construire dans la vraie vie. — Max Pottier/LDD

Max, 30 ans, est un grand passionné de Lego.

Il crée ses propres modèles en 3D avant de les réaliser en vrai.

Il s'est lancé dans un projet beaucoup plus ambitieux, qui comprend entre 1.500 et 2.000 pièces.

Si le résultat final lui plaît, il le présentera peut-être à la marque en vue d'une commercialisation.

Les vrais fans comptent en kilos. Lui ne sait pas exactement où il en est, mais en possède « treize caisses de rangement en plastique ». Et ça fait un sacré paquet de kilos. De quoi ? De Lego. Max a 30 ans et n’a jamais arrêté de jouer avec les célèbres briques danoises. Enfin, jouer. Il y jouait quand il était petit. A présent il imagine, il conçoit, il réalise. Grâce à LDD (lego Digital Designer), un logiciel de conception 3D en libre accès développé par la marque, il produit ses propres modèles, qu’il réalise ensuite grâce à son impressionnante collection de petites pièces. « La nuit dernière, je n’arrivais pas à dormir. Je me suis amusé à créer le taxi jaune du Cinquième élément. Ça m’a pris une heure. Mais je ne vais pas pouvoir le réaliser tout de suite en vrai, car il me manque certaines pièces. »

Une heure pour concevoir le taxi du «Cinquième élément». - Max Pottier/LDD

Des véhicules tirés de séries ou de films

Il aurait sans doute pu le faire à la Lego House, qui a ouvert ses portes ce mercredi à Billund, le siège danois de la marque. Dans ce gigantesque espace de 12.000 m², des millions de briques sont à disposition du public. Mais Max n’a pas prévu le voyage pour l’instant. Qu’à cela ne tienne, il a déjà concrétisé l’avion de Super Baloo ou la voiture de police de Blade Runner (le film de 1982). Ils sont impossibles à trouver dans le commerce (« une histoire de licence, sans doute »), mais Max, lui, les a chez lui.

L'avion de «Super Baloo» modélisé... - Max Pottier/LDD

... Et sa réalisation avec de vraies briques - Max Pottier/20 Minutes

Le «Police Spinner» de «Blade Runner» terminé - Max Pottier

Cela fait un bout de temps qu’il invente ses propres constructions. « Mes parents m’ont offert ma première boîte de Lego quand j’avais 3 ou 4 ans et le virus m’a pris tout de suite. J’ai toujours adoré faire travailler mon imagination. Je suivais la notice pour le premier montage et ensuite j’essayais de l’améliorer. J’avais mes propres Lego à la maison et les anciens de mon père chez ma grand-mère. J’ai toujours baigné dedans. » A tel point qu’il n’est jamais sorti du bain. « Ça m’a beaucoup aidé dans mon développement. C’est une manière très ludique d’appréhender et de comprendre l’espace, les objets en trois dimensions. » Et c’est un dessinateur industriel qui vous l’affirme.

Un projet beaucoup plus ambitieux

Si son truc pour l’instant, ce sont les véhicules tirés de séries ou de films, Max s’est lancé dans un projet beaucoup plus ambitieux : un restaurant asiatique qui comprendra entre 1.000 et 1.500 pièces.

Le restaurant asiatique en construction 3D vu de face - Max Pottier/LDD

Et de dos - Max Pottier/LDD

« Si je suis fier du résultat, je le mettrai sur Lego Ideas. C’est une plateforme qui regroupe des créations de fans de Lego. On vote pour celles qu’on préfère et dès qu’elles dépassent 10.000 votes, la marque décide si elle les commercialise. » C’est ce qui est arrivé à Robert Bontenbal, qui a imaginé un vieux magasin de pêche désormais disponible dans le commerce. Preuve que les Lego ne sont pas destinés qu’aux enfants. « Il y a une phrase que j’aime beaucoup et qui dit que la seule différence entre les enfants et les adultes, c’est que les jouets sont plus gros et plus chers, cite Max. Lego conçoit des sets qui comprennent entre 2.000 et 2.500 pièces, l’entreprise s’adresse clairement à un public d’adolescents et d’adultes. C’est une activité créative comme une autre, qui, pour moi, s’apparente au modélisme. »

Cet « amateur mordu », comme il se définit lui-même a initié sa compagne à sa passion. « Elle m’a même demandé de lui montrer le fonctionnement du logiciel LDD. » Et pense même à la prochaine génération : « Un jour, dans un vide-greniers, j’ai trouvé un exemplaire neuf, en boîte scellée, de mon tout premier set qui date de 1989. Une petite maison. Je l’ai acheté et je l’ai mis de côté pour qu’il soit le tout premier Lego de l’enfant que nous aurons un jour. » La relève est déjà assurée.