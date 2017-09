En moins de 4 minutes, cette Websérie d’animation explique aux 13-17 ans les grands événements et thématiques qui font l’actualité…

Pour de nombreuses victimes, le viol reste un tabou. Et pour cause, selon l’Observatoire national de la délinquance, seule une victime sur cinq se rend à la police ou à la gendarmerie. Un chiffre qui en dit long sur la honte et la culpabilité qui pèsent sur les victimes…

Pour beaucoup de gens, le viol est souvent commis par un inconnu dans une ruelle sombre comme l’explique l’épisode ci-dessous de la web-série Décod’actu, proposée par Francetv éducation en partenariat avec 20 Minutes, alors que dans les faits, plus de 93 % des agresseurs sont soit des amis, des membres de la famille ou un conjoint.

Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la Web-série qui donne aux 13-17 ans des clés de compréhension des grands événements et thématiques qui font l’actualité par ici.

Thomas Lemoine