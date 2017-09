Soupçons de viol au Quai des Orfèvres: la cour d'appel renvoie deux policiers devant les assises

ENQUETE La cour d'appel a demandé que les deux fonctionnaires de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) soient jugés pour «viols en réunion»...

La cour d'appel de Paris a ordonné jeudi le renvoi devant la cour d'assises des deux policiers mis en examen dans l'enquête sur le viol présumé d'une touriste canadienne dans les locaux du 36, quai des Orfèvres à Paris en 2014, a-t-on appris auprès de leurs avocats.

En juillet 2016, les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu général, mais le parquet de Paris et la jeune femme avaient fait appel.

Non-lieu en 2016

La cour d'appel a demandé que les fonctionnaires de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), âgés de 39 et 48 ans, soient jugés pour «viols en réunion», ont précisé les avocats.

Le 22 avril 2014, dans un pub irlandais en face du 36, des policiers s’étaient liés avec la jeune femme, alors âgée de 34 ans. En pleine nuit, les fonctionnaires, qui n’étaient pas en service, lui avaient fait visiter les locaux. Elle en était ressortie en larmes un peu plus tard, extrêmement choquée. Elle avait porté plainte pour viol. Deux hommes de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) avaient été mis en examen pour viol en réunion et placés sous contrôle judiciaire. L’un d’eux avait reconnu une relation.