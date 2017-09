Hausse de la CSG: Les retraités appelés à manifester ce jeudi

SOCIETE Neuf organisations syndicales et associations de personnes retraitées appellent à manifester ce jeudi…

Banderole de l'Union syndicale des retraités tenue par des manifestants à Nîmes, le 31 mars 2016. — LODI Franck/SIPA

Les personnes retraitées sont appelées à manifester ce jeudi dans toute la France, à l’appel de neuf organisations syndicales et associations de retraités. Celles-ci (CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR, les associations UNRPA et LSR) veulent dire « nonà la hausse de la CSG », la contribution sociale généralisée. A Paris, la manifestation est prévue à partir de 14h30 de l’Opéra (9e arrondissement) en direction de la rue de Miromesnil (8e).

Compenser la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du privé

Le gouvernement veut augmenter de 1,7 point le taux normal de la CSG, utilisée pour financer la protection sociale (sécurité sociale, prestations familiales). L’objectif est de compenser la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du secteur privé. A l’inverse des actifs, les retraités également concernés par cette hausse de la CSG ne bénéficieront pas de la baisse des cotisations.

Le gouvernement fait valoir que seule une partie des retraités sera concernée, à savoir les 60 % de retraités les plus aisés et soumis au taux plein de CSG (6,6 %). Le reste est exonéré de CSG ou soumis à la CSG à taux réduit (3,8 %). Indexée sur les prix, la revalorisation annuelle des pensions qui a lieu chaque 1er octobre est gelée depuis 2013 en raison de l’inflation quasi nulle.