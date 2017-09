Fausse infirmière employée dans un hôpital: Quel contrôle à l'embauche?

Une infirmière et un patient dans un hôpital (illustration). — JDD/SIPA

Cela semble aberrant, impossible. Pourtant, en début d’année, une fausse infirmière a réussi à se faire embaucher comme infirmière cadre à l’hôpital de Péronne, dans la Somme. Pour y parvenir, la jeune femme de 32 ans a présenté de faux documents, dont un faux diplôme d’infirmière, qui a manifestement dupé ses recruteurs. Ce sont finalement ses collègues qui ont découvert le pot aux roses, début septembre. Si l’imposteur a été licencié et interpellé, et qu’une plainte a été déposée par l’hôpital, cette affaire soulève toutefois la question du contrôle à l’embauche des professionnels infirmiers. Un problème majeur de sécurité s’agissant de personnels soignants en première ligne avec les patients.

Des vérifications pourtant « extrêmement simples »

Alors, est-il si facile de duper un recruteur et de se faire embaucher comme infirmière quand on ne dispose même pas du diplôme ? En théorie, ce n’est pas chose aisée. « Il existe un double degré de contrôle pour vérifier l’expérience des personnels infirmiers, explique Thierry Amouroux, président du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI). Le premier, c’est le numéro ADELI, le répertoire national d’identification des professionnels de santé », délivré à chaque professionnel de santé par l’Agence régionale de santé (ARS). Un numéro un peu « difficile à suivre », puisqu’il change à chaque fois que l’infirmier ou infirmière travaille dans un département différent. « Ce système témoigne d’une défaillance de l’Etat, qui a échoué à mettre en place un système simple et fiable », déplore Thierry Amouroux.

Le deuxième système de contrôle, lui, est « extrêmement simple ! », poursuit le président du SNPI. Il s’agit du numéro ordinal, délivré par l’Ordre national des infirmiers. « C’est un numéro unique qui suit l’infirmier durant toute sa carrière, précise Thierry Amouroux ». Avec ce numéro, impossible de flouter un employeur. « Chaque année, l’Ordre renouvelle la carte délivrée au personnel infirmier, qui doit actualiser ses données : employeur, adresse, etc. Tout cela est très contrôlé ». Et long à vérifier pour le recruteur ? « Pas du tout !, répond-il. Il suffit à l’employeur potentiel de demander à l’infirmière de présenter sa carte, rien de plus simple ».

Une « vision péjorative de la profession »

Pourtant, à l’hôpital de Péronne, la fausse infirmière a bien été recrutée, manifestement sans présenter la fameuse carte. Et dans les faits, plus de neuf mois durant, la trentenaire a exercé le métier d’infirmière cadre au sein de l’établissement. Un poste qui, heureusement au vu des circonstances, l’écartait de la pratique d’actes médicaux. Mais comment, si les vérifications à l’embauche sont simples et rapides, une fausse infirmière a-t-elle pu être recrutée et exercer ? « La plupart des employeurs s’en fichent, regrette Thierry Amouroux, ils ne font même pas ces vérifications d’usage parce qu’ils ont une vision péjorative de la profession, vue comme une profession d’exécution ».

En pratique, l’infirmière cadre, si elle ne soigne pas directement les patients, doit accomplir nombre de tâches plus administratives, « mais importantes et essentielles pour faire tourner le service », souligne Thierry Amouroux. Gestion des plannings, l’organisation des équipes et des soins font ainsi partie de ses prérogatives. De plus « si une infirmière débutante a un souci ou une difficulté, c’est à l’infirmière cadre qu’elle en réfère, c’est elle qui intervient sur la qualité des soins », précise le président du SNPI, qui « espère que cette histoire aura au moins le mérite de pousser les employeurs à procéder à un étroit contrôle des documents fournis à l’embauche ».

De son côté, la mise en cause, qui avait précédemment réussi à se faire embaucher dans une maison de retraite, a été placée sous contrôle judiciaire. Ce jeudi, elle sera jugée devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour exercice illégal de la profession d’infirmière.