Les infos immanquables du jour: Grey's Anatomy, ça suffit, congé maternité et les droits des Saoudiennes

Ellen Pompeo est Meredith Grey dans la série Grey's Anatomy — ABC

C’était le dernier pays au monde où les femmes n’avaient pas le droit de prendre le volant. Une réalité bientôt révolue, puisque l’Arabie Saoudite vient d’autoriser les femmes à conduire, brisant un tabou dans ce royaume ultraconservateur régi par une vision rigoriste de l’islam, qui continue d’imposer d’autres restrictions. Mardi soir, le roi Salmane a ordonné la délivrance de permis de conduire « indifféremment aux hommes et aux femmes », selon un décret qui a résonné comme un séisme dans le royaume. Une décision historique saluée par la communauté internationale.

A son lancement en 2005, Grey’s Anatomy était une combinaison très réussie de soap opera, d’exploits médicaux et des montagnes russes d’émotions. Le show était servi par une écriture habilement ciselée autour des monologues en voix off de l’héroïne, Meredith Grey (Ellen Pompeo), qui préfiguraient les multiples intrigues croisées de chaque épisode, d’un casting aussi glamour que diversifié et d’une bande-son ingénieusement choisie par la talentueuse superviseuse musicale Alexandra Patsavas. Depuis au moins trois saisons, la showrunneuse de la série papesse du prime time, Shonda Rhimes, semble ne plus savoir quoi raconter et sert aux fans des intrigues aussi prévisibles qu’alambiquées. Alors que la quatorzième saison de Grey’s Anatomy débarque sur ABC ce jeudi et ce vendredi sur MyTF1Vod, la série présente tous les symptômes d’un show agonisant. Pourquoi ? On vous raconte tout par ici.

Le congé maternité va-t-il être modifié par les ordonnances réformant le Code du travail ? Plusieurs féministes se sont inquiétées des modifications apportées par ces ordonnances. Pour la CGT, la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche va défavoriser les femmes enceintes. On fait le point par ici.