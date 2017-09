Appel à témoignages: Racontez-nous votre expérience de jeune au pair

Photo d'illustration d'une soirée baby-sitting — JAUBERT/SIPA

Chaque année, des milliers de jeunes Français (es) partent à l’étranger et deviennent fille ou garçon au pair. L’objectif : apprendre une autre langue et vivre en immersion dans le pays. Nourris et logés dans leur famille d’accueil, les jeunes au pair doivent en contrepartie s’occuper des enfants de la maison. En retour, les parents leur versent chaque semaine de l’argent de poche.

Pour les jeunes prétendants au pair, c’est l’occasion de partir à l’étranger à moindres frais et dans un cadre familial et sécurisé, si l’on prépare bien son départ.

>> A lire aussi : >> A lire aussi: Jeunes au pair: Comment partir dans les conditions les plus sûres?

Et vous, avez-vous déjà été fille ou garçon au pair ? Dans quel pays êtes-vous parti et combien de temps y êtes-vous resté ? Partagez avec nous votre expérience : racontez-nous vos liens avec votre famille d’accueil, le degré de difficulté des tâches à accomplir, l’entente avec les enfants à garder. Avez-vous rencontré des difficultés avec les enfants dont vous deviez vous occuper, ou pour être rémunéré ? Etre jeune au pair a-t-il été une belle expérience pour vous ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.