Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Sept milliards d’euros au lieu des dix jusque-là promis : le projet de loi de finances (PLF), présenté mercredi par le gouvernement, sera moins ambitieux en matière de baisses d’impôts que ce qui avait été annoncé par l’exécutif concernant l’année 2018.

L’Assemblée a voté, à main levée, dans la nuit de mardi à mercredi, l’article permettant des assignations à résidence, hors état d’urgence, dans le projet de loi antiterroriste, après des heures de joutes, parfois tendues. Le gouvernement et les députés LREM ont défendu l'« équilibre » du dispositif face à une gauche de la gauche dénonçant « une République des suspects » et des élus LR et FN critiquant des assignations « au rabais ».

Les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sont tendues actuellement, mais cette atmosphère « chargée » reste davantage politique que militaire, a assuré mardi le chef d’état-major américain. Le général Joe Dunford a toutefois souligné les progrès technologiques réalisés par Pyongyang...

M.C.