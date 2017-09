Les infos immanquables du jour: Consentement ou viol à Pontoise, Llívia l'enclave espagnole en France et baumes à lèvres

Vue du tribunal de Pontoise — Martin Bureau AFP

L’article le plus lu du jour : Pontoise : A 11 ans, peut-on avoir une relation sexuelle consentie avec un homme de 28 ans ?

Sait-on vraiment dire « non » lorsqu’on a 11 ans ? C’est la question sur laquelle devait se pencher ce mardi le tribunal correctionnel de Pontoise. Un homme de 28 ans était jugé pour avoir eu une relation sexuelle avec une préadolescente de 11 ans. En dépit d’une plainte pour « viol », le parquet a renvoyé le prévenu pour « atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans », estimant qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation avait été obtenue sous « violence, contrainte, menace ou surprise ». Le procès a été renvoyé au mois de février 2018 en raison d’un changement d’avocat mais l’émoi causé par le dossier reste entier. L’article de Caroline Politi est à retrouver ici.

L’article le plus partagé du jour : Baumes à lèvres : L’UFC-Que Choisir alerte sur la présence de substances toxiques

Les baumes que tout le monde utilise en hiver pour hydrater les lèvres sèches ou combattre les gerçures contiendraient des substances toxiques, selon une étude de l’UFC-Que Choisir publiée ce mardi. Sur les 21 produits testés, dix sont pointés du doigt par l’association de consommateurs. De prestigieuses marques sont ainsi visées relaie France Info : Labello, Yves Rocher, LaRoche Posay, Boiron ou encore Avène. L’intégralité de l’article est à retrouver là.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. A Llívia, enclave espagnole en France, on plébiscite l’indépendance de la Catalogne

Avant ce week-end, Llívia revendiquait déjà la plus vieille pharmacie d’Europe, créée au XVIe siècle. Depuis samedi soir, la cité espagnole enclavée dans les Pyrénées-Orientales attend de figurer dans le Guinness Book, pour un record bien plus politique. Quelque 82.000 bougies posées sur le stade de cette petite ville de 1.500 habitants ont éclairé le ciel de Cerdagne afin de former l’estelada, le drapeau des indépendantistes catalans. Le reportage de Nicolas Stival est à retrouver ici.