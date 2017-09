C'est l'heure du BIM: Routiers mobilisés, députés divisés et Trump prié de se calmer

Assemblée nationale (illustration). — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des députés de droite veulent le durcir, des élus de gauche dénoncent un « état d’urgence permanent ». Le projet de loi antiterroriste a entamé lundi son passage devant l’Assemblée, les nettes divergences de vues ne tardant pas à apparaître entre la majorité et l’opposition. A l’ouverture des débats sur ce texte controversé, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a vanté une « réponse durable face à une menace durable », expliquant la volonté du gouvernement de sortir de l’état d’urgence, un régime « par nature privatif d’un certain nombre de libertés ».

Réforme du Code du travail : Deuxième jour de mobilisation des routiers

Une nouvelle journée de grève des routiers contre la réforme du Code du travail. Barrages filtrants sur les routes et tentatives de blocage de dépôts pétroliers se poursuivent ce mardi à l’appel des fédérations CGT et FO, qui déplorent les « intimidations, menaces sur les permis, camions-grues » opposés lundi aux grévistes par le gouvernement. Le patronat et les syndicats des transports routiers seront par ailleurs reçus jeudi par l’exécutif, a annoncé la ministre des Transports Elisabeth Borne.

Au milieu des échanges électriques entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, la Corée du Sud appelle au calme. Washington doit « éviter l’escalade » face aux futures probables « provocations » de Pyongyang, a estimé lundi à Washington la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha. « Il ne peut pas y avoir de nouvelle guerre », a martelé la ministre, priant à demi-mot le président américain de se calmer.

>> A lire aussi : «Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Corée du Nord», se défend Washington

La cheffe de la diplomatie sud-coréenne est intervenue alors que le régime nord-coréen a accusé lundi Donald Trump de lui avoir « déclaré la guerre » en menaçant de « détruire totalement » la Corée du Nord et en faisant voler ses bombardiers stratégiques près de ses côtes, menaçant de prendre des « contre-mesures ».