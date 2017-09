Posez-nous vos questions sur la pédagogie Montessori

Une classe Montessori aux Etats-Unis — KRISTIN STREFF/Lincoln J/AP/SIPA

Alexandre Mourot a réalisé le documentaire «Le maître est l’enfant» sur la pédagogie Montessori qui sort ce mercredi au cinéma.

Devenu lui-même éducateur Montessori, il répondra à vos questions mercredi à 13h30 lors d’un Facebook Live.

Le documentaire Le maître est l’enfant sort ce mercredi au cinéma. On y suit une classe Montessori de 28 enfants de 3 à 6 ans pendant plus d’un an. Le réalisateur, Alexandre Mourot, a choisi la plus ancienne école Montessori de France, l’établissement Jeanne-d’Arc, à Roubaix.

Il a posé sa caméra à hauteur d’enfant et nous permet ainsi de les observer en train d’évoluer, d’observer les autres, de s’entraider, de se concentrer et de travailler en autonomie sur leurs travaux.

Le film permet donc d’appréhender cette pédagogie développée par Maria Montessori au début du XXe siècle et aujourd’hui plus que jamais prisée par les parents. « Le respect profond de l’enfant est au centre de la pédagogie de Maria Montessori, explique Alexandre Mourot.

Chaque enfant est unique et tout est mis en place pour l’inviter et le guider individuellement dans des apprentissages construisant son autonomie d’agir et de penser. » Définitivement séduit, ce dernier a lui-même suivi une formation pour devenir éducateur Montessori. Il sera mercredi à la rédaction pour répondre à vos questions lors d’un Facebook Live.

