Les infos immanquables du jour: Malaise à Radio France, le mystère Maëlys et le glyphosate

Radio France : « J'ai trouvé ça violent et méprisant », des journalistes humiliés par le jury pour accéder au planning

Tout bon étudiant à la bourre vous le dira, le mail « avec la pièce jointe c’est mieux » marche à tous les coups. Sauf quand il provoque une mini-crise interne à Radio France. Lundi matin, un communiqué du Syndicat national des journalistes (SNJ) pour Radio France rendait public une énorme boulette administrative : « Le fichier des résultats de la sélection pour le planning a été envoyé à tous les pigistes qui ont passé l’épreuve, avec non seulement les notes, mais aussi les commentaires de chacun des cadres du jury. » Toute l’histoire est à lire ici.

Un mois que les enquêteurs cherchent à savoir où la petite Maëlys se trouve. Un mois que la fillette a été enlevée lors d’une soirée de mariage à laquelle elle assistait avec ses parents. Dans le petit village de Pont-de-Beauvoisin, à cheval sur les départements de l’Isère et de la Savoie, là même où le drame s’est noué, l’enfant est encore dans tous les esprits. Son visage orne toujours les vitrines des commerces. Et le mystère entourant sa disparition demeure l’un des principaux sujets de conversation. Un reportage de Caroline Girardon à retrouver par là.

Glyphosate : Corinne Lepage : « Je plains Nicolas Hulot »

« Pipeau ! » L’avocate et ancienne ministre de l’environnement Corinne Lepage, présidente du parti Le Rassemblement citoyen-Cap21, n’a guère apprécié les annonces du gouvernement sur l’herbicide glyphosate, ce lundi matin. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a indiqué que « l’herbicide serait interdit en France, pour tous usages, d’ici la fin du quinquennat ». Ce qui repousse la sortie du glyphosate à 2022. Or, le 30 août dernier, Nicolas Hulot affirmait que la France voterait non, les 5 et 6 octobre prochains, à la proposition de la commission européenne de renouveler la licence du glyphosate en Europe, licence qui se termine d’ici à la fin de l’année. L’intégralité de l’article est ici.