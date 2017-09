VIDEO. Les cinq raisons pour lesquelles (en fait) l'automne c'est cool

Illustration de l'automne — Wokandapix/Pixabay

Ce n'est pas parce que l'été est terminé qu'on va déprimer.

Les internautes ont au moins 5 bonnes raisons de se réjouir de l'arrivée de l'automne.

Oui, les feuilles mortes commencent à envahir le sol. Oui, les températures baissent et la pluie risque de se faire de plus en plus fréquente. Oui, les vacances ne sont plus qu’un lointain souvenir. Mais non, on ne va pas se laisser gagner par la déprime. L’automne est arrivé, mais ce n’est pas grave – du tout –, parce que cette saison, en vrai, elle est cool. Vous en doutez ? Attendez de lire les arguments avancés par les internautes de la page Facebook de 20 Minutes.

Parce que c’est beau

Avant de se déplumer complètement, la nature nous offre un beau baroud d’honneur. Sophie, photographe, en détaille « l’atmosphère à la fois mélancolique et poétique. J’adore photographier cette saison. » La lumière chaude d’une fin de journée sur un camaïeu de feuilles du jaune au rouge, c’est quand même plus joli qu’une pelouse cramée par des températures trop élevées.

Parce que c’est bon

Il n’y a qu’à se baisser pour se régaler. Une fois que l’été s’en est allé, Elodie aime se promener avec son chien pour « ramasser des noix, des châtaignes et les derniers épis de maïs. » Annabelle, elle, traque les bons coins à champignons et peut savourer les courges sous toutes leurs formes : « pain au potimarron, flans de courge… Miam miam ! » Rajoutez à ça quelques confitures faites maison et avouez que vous êtes contents de ne plus avoir à travailler votre « beach body ».

Parce que c’est chaleureux

Vous avez du retard dans vos livres ou vos séries ? Les apéros en terrasse ou les séances bronzette ne viendront plus mettre le bazar dans votre emploi du temps. Vous avez enfin l’excuse idéale pour rester chez vous. « Sous mon plaid avec un chocolat chaud avec de petites guimauves et les cookies que j’ai préparés » pour Elodie et devant une bonne flambée pour Annabelle. Cocooning style !

Parce que les fêtes approchent

Le compte à rebours a commencé. « C’est le début d’une longue série de festivités en famille, rappelle Sophie. Halloween, Noël, le Nouvel An, la galette des Rois, la Chandeleur, la Saint-Valentin. Pour finir avec Pâques quand le printemps revient. » Bon, d’accord, elle voit loin, mais quand même, c’est plutôt réjouissant comme programme pour les mois à venir.

Parce que c’est mélodieux

L’automne c’est poétique, l’automne ce sont des promesses, l’automne ce sont des sons. Si on fredonne Petit Papa à Noël, Clotilde aime écouter Cabrel promettant de nous offrir des fleurs et des nappes en couleurs.

Dans un registre plus baroque, Jacqueline nous conseille d’écouter L’Automne de Vivaldi. Car il n’y a pas que le printemps dans la vie.