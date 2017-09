VIDEO. Disparition de Maëlys: Les scellés détruits dans l'incendie de la gendarmerie de Grenoble sont «de moindre importance»

Maëlys, 9 ans, est toujours introuvable, plus de trois semaines après sa disparition. (photo d'illustration) — SIPA

C’est l’une des conséquences de l’incendie qui a ravagé la gendarmerie de Grenoble ce jeudi. Plusieurs scellés contenant des éléments saisis dans le cadre de la disparition de Maëlys le 27 août à Pont-de-Beauvoisin ont été détruits. Cet incendie criminel, revendiqué par des anarchistes, a réduit en cendres une cinquantaine de véhicules.

« Dans ce genre d’enquête, on saisit à peu près tout »

Mais les scellés les plus importants avaient été confiés à un laboratoire d’analyse a annoncé le Procureur de la République de Grenoble ce vendredi dans un communiqué. « Ces scellés étaient tout à fait secondaires et ne présentaient pas d’intérêt majeur. Dans ce genre d’enquête, on saisit à peu près tout », a-t-il ajouté.

La voiture du principal suspect de l’affaire, Nordahl L., ne se trouvait pas non plus dans le bâtiment ravagé. Selon les informations du Dauphiné Libéré, Nordahl L. a été filmé pendant près d’une heure et demie en train de nettoyer sa voiture, au lendemain du mariage. Il a « lessivé » le coffre avec un produit puissant. Et aurait « insisté très longuement sur la portière côté passager ».

Mais, contrairement aux informations rapportées par le quotidien, le parquet de Grenoble dément « catégoriquement » ce samedi que le véhicule de Nordahl L. ait été « flashé par un radar automatique » le soir du mariage où la fillette a disparu.