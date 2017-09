Il a été placé en garde à vue mercredi et présenté à un juge d'instruction ce vendredi...

L’ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour « exercice illégal de la profession d’avocat », a-t-on appris de source judiciaire.

« Exercice illégal de la profession d’avocat et abus de confiance »

« Présenté à un juge d’instruction vendredi, Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et abus de confiance », a déclaré une source judiciaire. Il a été par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des faits d’escroquerie et un magistrat a ordonné un contrôle judiciaire, a précisé la source judiciaire.

Visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait été placé en garde à vue mercredi matin.

Soupçonné de complicité d’évasion

Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l’évasion en 2003 d’Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d’évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison. Il a été acquitté en 2010 en appel.

Radié définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour « manquements déontologiques », il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l’opposant à l’artiste Julie Pietri.

L’ancien avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu’il a lancée en 2013 pour « lutter contre les discriminations islamophobes ».

