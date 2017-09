Londres: Un couple inculpé du meurtre d'une jeune fille au pair française

Un drame sordide à Londres. Un couple a été inculpé vendredi pour le meurtre d’une jeune Française au pair dont le corps calciné a été découvert mercredi dans le jardin d’une maison à Wimbledon, dans le sud de Londres. Ouissem M., 40 ans, et Sabrina K. 34 ans, ont été mis en examen pour « meurtre », a indiqué la police britannique dans un communiqué.

Couple charged with murdering 'au pair' after charred body found in garden of £900k home https://t.co/QkFEHzjKgB