Les infos immanquables du jour: Angela Merkel vue par les politiques Français, Mohed Altrad et les élections sénatoriales

Élections sénatoriales: Comment les sénateurs sont-ils élus ? — 20Minutes

Que vous soyez à Moissac ou à Villemomble, vous adorez les immanquables. Cela tombe bien, ils sont là pour vous !

L’article le plus lu du jour :Législatives allemandes : Courageuse, intelligente, normale… Angela Merkel vue par les députés français

Gérard Bapt se marre. « Moi aussi, j’ai fait quatre mandats et on n’en fait pas tout un plat ! » Sauf que ce n’est pas dans la deuxième circonscription de Haute-Garonne qu’Angela Merkel se présente aujourd’hui, en grande favorite. Au pouvoir depuis 2005, la chancelière (CDU, conservatrice) devrait enquiller un quatrième règne à la tête de l’Allemagne, dimanche, à l’issue des élections législatives. Que lui envient les politiques français..? La réponse ici.

L’article à lire du jour : BTP, gros sabots et pied au plancher, Mohed Altrad, le businessman qui a mis le feu au rugby français

Quand on l’attaque, Altrad contre-attaque. Dans l’interview qu’il a accordée au Figaro mercredi matin, le puissant patron du Montpellier Hérault Rugby a réglé ses comptes avec la grande famille du rugby français. Le genre d’interview qui, quand on la lit de bon matin et qu’on n’y est pas préparé, peut vous faire lâcher votre gobelet de café sur les pompes et vous étouffer avec un bout de quatre-quarts englouti au mauvais moment. Qui est cet homme au parcours particulier ? On vous raconte tout par là.

L’article le plus utile du jour :Sénatoriales : Comment les sénateurs sont-ils élus ?

La moitié des sièges de sénateurs seront renouvelés ce dimanche à l’occasion des élections sénatoriales mais vous n’aurez pas besoin de vous déplacer dans votre bureau de vote. Pourquoi ? Parce que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. A quelques jours du vote, 20 Minutes en partenariat avec la Netscouade vous propose une séance d’explication en vidéo pour tout comprendre au système de grands électeurs et aux différents modes de scrutin appliqués dans les 44 circonscriptions concernées par l’élection de ce dimanche.

Mais aussi