Pour la première fois, Sofiane Rasmouk reconnaît le viol dont on l’accuse

Priscilla (à.g) va devoir affronter une deuxième fois son agresseur présumé lors de son procès en appel qui s'ouvre ce jeudi. — H.S/20 Minutes

Sofiane Rasmouk avait été condamné à une peine de prison à perpétuité en mai 2016 par la cour d’assises des Hauts-de-Seine.

Il a fait appel de cette décision quelques jours après le verdict.

Son nouveau procès vient de s’ouvrir ce jeudi devant les assises de la cour d’appel de Versailles.

C’est un tout autre procès qui s’est ouvert ce jeudi aux Assises de la cour d’appel de Versailles. Sofiane Rasmouk, « le dingue », « le barjo », « l’ultra-violent » qui vitupérait, insultait et menaçait magistrats, parties civiles et avocats lors de son premier procès en mai 2016, n’est plus. Face aux douze jurés chargés de le juger en appel, l’accusé a livré une version des faits qu’il n’avait jusque-là jamais effleurée.

Condamné en première instance à une peine de prison à perpétuité, il avait été déclaré coupable du viol de Sandra et des tentatives de viol et de meurtre à l’encontre de Priscillia, survenus en août 2013 à Colombes. En garde à vue, en audition ou lors des audiences de 2016, il n’a cessé de nier les faits. Réfutant toutes les preuves matérielles – téléphonie, vidéosurveillance, ADN retrouvé sur les victimes – Sofiane Rasmouk dénonçait un « complot policier ». Ce jeudi pourtant, il a finalement admis être l’auteur du viol de Sandra.

« Dire pardon ? Ça sert à quoi ? »

Crâne rasé, carrure tassée, Sofiane Rasmouk a livré son nouvel axe de défense dès le début de l’audience. « Je ne maintiens pas mes déclarations », a-t-il lancé en préambule, se refermant immédiatement. « Peut-on savoir pourquoi avez-vous fait appel », demande alors la présidente Sophie Clément : « J’ai fait appel pour la tentative de viol et la tentative de meurtre », ajoute alors l’accusé avant de se rasseoir, mutique.

L'accusé est attentif, calme. On est loin de la tension instaurée l'année dernière, dès le 1er jour du procès #Rasmouk — helenesergent (@helenesergent) September 21, 2017

Les mots ne sortent pas, son débit est rapide, il souffle dès que l’avocat général ou l’avocat des parties civiles, Me Portejoie, tentent de l’interroger. Après la diffusion de la photo du visage écrasé par les coups, gonflé et méconnaissable de Priscillia prise après son agression, Sofiane Rasmouk botte en touche : « Qu’est ce que ça me fait de voir ça ? Y’a pas de mot, madame la présidente, je sais pas quoi vous dire (…) dire pardon ? Ça sert à quoi ? Ça me fait rien ».

« J’ai pété un câble »

Viennent ensuite les images captées par les caméras de vidéosurveillance. On aperçoit, dans la pénombre Sandra, qui marche au pas de course suivie de près par un homme revêtu de noir. À quelques mètres de là, la jeune femme sera violemment plaquée contre une voiture, violée et tabassée. Il faut alors répéter la question, insister, la tourner autrement pour obtenir enfin, une réponse.

L'AG lui demande "vous vous reconnaissez sur ces images?" #Rasmouk — helenesergent (@helenesergent) September 21, 2017

« Avez-vous agressé Sandra ? », demande une première fois la présidente, « C’était une soirée de folie, j’ai pété un câble (…) j’ai commis des choses, j’ai fait des choses horribles », amorce alors l’accusé. « Vous reconnaissez, pour la première fois, les faits de viol sur ma cliente ? », insiste l’avocat de la victime, Me Frank Berton, « oui », finit par lâcher Sofiane Rasmouk. S’ensuit un moment de flottement, balayé par les questions restées jusque-là sans réponse.

La présidente enchaîne : « On a retrouvé votre ADN sur l’entrejambe, la fermeture éclair et les boutons du pantalon de Priscillia. Avez-vous voulu la violer avant de la rouer de coups ? », « jamais de la vie », maintient l’accusé. Une version qu'il répétera jusqu'à la fin de l'audience. Lundi, la jeune femme aujourd'hui handicapée à près de 60% suite à son agression sera entendue par la cour. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 29 septembre.