Don d'ovocytes: «J'ai accepté sans hésiter»

Une fécondation «In Vitro» — DURAND FLORENCE

Marine, 36 ans

« J’ai fait un don d’ovocytes en mars 2015 pour aider mon frère et ma belle-sœur à être en tête de liste. Cela permet de leur faire gagner du temps car l’attente moyenne est de 2 ans. J’y pensais déjà depuis un moment et le fait de pouvoir les aider dans leur parcours (qui n’a pas encore abouti, mais j’espère que ça sera pour bientôt), m’a fait franchir le pas. Certes, cela demande une disponibilité pour aller aux échos de contrôle par exemple, qui dans mon cas étaient à une heure de chez moi, mais tout est pris en charge. Et puis l’idée de pouvoir aider des futurs parents à réaliser leur rêve motive. J’ai très bien réagi au traitement et la récolte a été plus importante que prévue donc je suis ravie. Si c’était à refaire je le referais. J’encourage d’ailleurs les personnes autour de mois à donner. Les retours peuvent être mitigés j’explique que pour moi, c’est comme un don du sang. »

Tiphaine, 31 ans

Mon mari et moi voulions des enfants, mais il s’est révélé qu’il était stérile. Nous avons donc fait le choix de passer par des inséminations avec donneur, grâce auquel nous avons une magnifique petite fille à qui nous parlerons de sa conception quand elle comprendra les choses. Nous avons relancé les démarches pour notre deuxième bébé lorsqu’elle avait 14 mois, l’attente pouvant être longue. J’ai par la suite fait le choix de faire un don d’ovocytes, comme pour renvoyer l’ascenseur. Toutes ces démarches ne sont pas faciles, il y a un gros travail à faire sur soi. Je me demande comment tous ceux qui se permettent de dire qu’il ne faut pas contredire la nature lorsque l’on ne peut pas avoir d’enfant auraient réagi s’ils avaient été dans notre cas. Ce n’est pas pour rien que l’on appelle la PMA le parcours du combattant. D’ailleurs, je pense que les Français donneraient davantage si l’impossibilité pour un enfant de retrouver l’identité des donneurs était levée (si le donneur en fait le choix à l’origine). »

Maria, 36 ans

« J’ai fait ce don d’ovocytes en avril cette année pour que ma cousine puisse être prioritaire sur les listes. On me l’a demandé et j’ai accepté sans réfléchir. Mon mari n’était pas très favorable mais a fini par me dire que le choix m’appartenait. Quand je pense au nombre de couples qui voudraient avoir un enfant sans le pouvoir, j’en ai les larmes aux yeux. On me dit souvent que ce seront aussi ‘mes enfants’mais j’estime que non, car son enfant on l’élève, on l’éduque et on le nourrit. Je pensais que le traitement allait être complexe mais ça n’a pas été le cas. Une infirmière est venue me faire les piqûres chaque soir et les échos se sont bien passés. Je vais le refaire l’an prochain. Je pense même à faire un don de moelle osseuse. »