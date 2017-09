Les infos immanquables du jour: Crise au FN, les virus des égouts et la tournée d'ABBA

Marine Le Pen, présidente du FN, et Florian Philippot, le 5 janvier 2017 à Paris — CHAMUSSY/SIPA

Les immanquables sont là… On a envie de dire enfin, mais on ne va pas le faire !

L’article le plus partagé du jour : Lyon : Comment des virus présents dans les égouts soignent des infections bactériennes

Des virus grouillant dans les égouts qui pourraient bien révolutionner le traitement de certaines infections gravissimes. Les Hospices civils de Lyon ont présenté ce mercredi un traitement inédit dont ont récemment bénéficié deux patients atteints d’infections bactériennes sévères. Ils ont notamment été soignés avec des bactériophages, des virus mangeurs de bactéries, fabriqués en France et administrés à l’hôpital de la Croix-Rousse. Une première en France. 20 Minutes vous explique en quoi consiste ce médicament « vivant » prometteur mais encore non autorisé sur le marché par là.

L’article le plus lu du jour : Crise au Front national : Le roman-photo de l’amitié perdue entre Marine Le Pen et Florian Philippot

Entre Marine Le Pen et Florian Philippot, la fin est proche. Alors que le numéro 2 du Front national reste à la tête de son association « Les Patriotes », la présidente du FN l’a sommé ce mercredi sur CNews de prendre « rapidement » la décision de quitter ce poste. Sinon, elle « choisirait pour lui ». Derrière la menace, le crépuscule d’une histoire politique que 20 Minutes vous raconte en images par ici…

L’article à lire du jour : Tournée d’ABBA en hologramme : Une idée de gros flemmards ?

« C’est parfait. Nous nous produisons sur scène pendant que je promène mon chien à la maison », s’est réjoui Benny Andersson auprès du Herald Sun australien. Le groupe mythique ABBA, séparé depuis plus de trente ans, prépare une tournée en hologramme pour 2019. On avait déjà vu des stars décédées (Michaël Jackson, Tupac Shakur, Dalida, Clolo…) reprendre le micro grâce à la technologie favorite de Jean-Luc Mélenchon, mais des groupes encore en vie qui préfèrent chanter virtuellement que d’arroser le public avec leur transpiration, c’est assez inédit. On vous explique pourquoi par là.