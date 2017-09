Ce que l'on sait sur Abou Walid, le logisticien de l'attaque du Thalys

Photo d'archives du 22 août 2015, montrant des agents de police belge et français devant l'entrée d'un train Thalys, en gare Bruxelles Midi (Belgique). — Francois Walschaerts/AP/SIPA

Un djihadiste surnommé Abou Walid aurait apporté son aide à Ayoub el-Khazzani, l’assaillant du Thalys en 2015.

Il serait également proche d’Abdelhamid Abaaoud qu’il aurait conduit en Belgique afin de préparer les attaques de Paris.

Il aurait joué un rôle important dans la préparation de l’attentat raté du Thalys. France Inter a révélé mardi que les enquêteurs tentent d’identifier un djihadiste proche d’ Abdelhamid Abaaoud, le coordonnateur des attentats du 13-Novembre à Paris et Saint-Denis. Il aurait aussi aidé l’assaillant du train reliant Amsterdam à Paris en août 2015 dans sa préparation. Sa kunya - le surnom que se donnent les djihadistes - serait Abou Walid.

Détenu à l’étranger ?

Cet homme d’environ 24 ou 25 ans pourrait avoir interpellé à l’étranger et placé en détention dans une autre procédure. Certains médias, comme L’Express ou l’agence Reuters, affirment qu’il a été identifié et qu’il est détenu en Belgique. Mais, souligne auprès de 20 Minutes une source très proche du dossier qui invite à la prudence, il ne s’agit que d’une hypothèse que rien ne confirme jusqu’à présent. Des vérifications doivent encore être réalisées.

D’autres pistes existent d’ailleurs. Abu Walid est aussi le surnom de Khalid El Bakraoui, l’un des terroristes de l’attentat de Bruxelles en mars 2016, explique à 20 Minutes Jean-Charles Brisard, président du Centre d’Analyse du Terrorisme et enseignant à l’institut d’étude politique de Strasbourg. « On ne peut pas exclure que cela soit lui, dit-il. On sait depuis plusieurs mois qu’il est désigné comme étant un logisticien important de cet attentat. »

C’est l’assaillant du Thalys, Ayoub el-Khazzani, qui a évoqué le rôle de cet homme devant le juge d’instruction qui l’interrogeait. « Il le décrit comme parlant le français et une autre langue, l’allemand ou le flamand. Il dit qu’il est peut-être belge ou bien turc et qu’il n’a pas le physique d’un Marocain. C’est donc très confus comme description », poursuit Jean-Charles Brisard.

« C’est un logisticien »

Le djihadiste a également affirmé ne pas l’avoir reconnu sur les photos que les enquêteurs lui ont montré. Mais il le décrit comme étant assez costaud, avec des yeux légèrement bridés, selon France Inter. Il porte, dit-il, une petite barbe, des lunettes, des cheveux plaqués en arrière. En 2015, Abou Walid serait allé le chercher, à Cologne, en Allemagne, et l’aurait conduit en Belgique, où il s’est caché dans un appartement conspiratif en compagnie d’Abdelhamid Abaaoud et de Bilal Chatra, soupçonné d’être un « éclaireur » de Daesh.

Il aurait aussi conduit Abaaoud, arrivant de Syrie, en Belgique où il a préparé les attaques qui ont ensanglanté la France et la Belgique quelques mois plus tard. « C’est un logisticien », poursuit Jean-Charles Brisard. C’est lui qui a accompagné Ayoub el-Khazzani à la gare de Bruxelles prendre le Thalys en direction de Paris. C’est encore lui qui lui a apporté, dans l’appartement conspiratif, les armes et les munitions qui auraient pu servir à cette opération, que des militaires américains sont parvenus à empêcher. Il l’a également amené acheter la valise et le sac qu’il transportait ce jour-là.

Vingt-deux mois après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, le nom d’Abou Walid est donc a ajouté à la liste de ceux qui y ont participé de près ou de loin. « Je pense que tous les activistes directs ont été identifiés. Mais on n’a certainement pas fait le tour de tous ceux qui ont été impliqués, notamment ceux qui intervenaient en soutien ou qui étaient en Syrie », indique à 20 Minutes Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Jean-Charles Brisard estime toutefois que « tôt ou tard, l’identité de tous ceux qui ont participé et la manière dont ces attentats ont été planifiés et préparés seront connus ».