Les infos immanquables du jour: Les audiences de Daphné Bürki, l'ouragan Maria et le cardinal Barbarin et la justice

Daphné Bürki présente «Je t'aime, etc.» sur France 2. — Capture d'écran France 2

C'est l'heure des immanquables!

« Nous sommes en 2017, je m’exprime avec mon corps, mon cerveau et mes vêtements colorés, explique Daphné Bürki. Je ne regarde pas les commentaires rétrogrades et je n’ai rien à foutre des commentaires négatifs. » En somme, l’animatrice de Je t’aime etc. fait l’émission qu’elle veut, comme elle le veut, et tant pis si les habitués de la tranche de l’après-midi de France 2 ne suivent pas, et que les audiences baissent.

D’ailleurs les audiences, elle en a assez d’en parler, que « les journalistes ne s’intéressent qu’à ça ». « Ce qui compte c’est le contenu de cette émission, martèle l’animatrice. C’est bien de dire que tout existe sans aucun jugement ni aucune morale. » Une façon de faire « unique en France » selon elle, mais qui, à nos yeux, est un mix entre Union libre et C’est mon choix, des émissions respectivement lancées en 1998 et en 1999, donc pas tout à fait ce qu’il y a de plus récent.

Catégorie 1 lundi matin, puis 4 en fin de journée, 5 à l'aube ce mardi au moment de frapper La Dominique, 4 de nouveau au-dessus de la Guadeloupe. Et voilà que ce mardi après-midi, en route vers les îles vierges, l' ouragan Maria reprend de la vigueur. Qu'est-ce qui explique ces changements d'intensités ? Et la catégorie d'un ouragan suffit-elle d'ailleurs à définir la dangerosité d'un ouragan ? Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France, répond aux questions de 20 Minutes par là.

L'affaire avait été classée sans suite mais les victimes l'ont rouverte. Le cardinal Barbarin est cité à comparaître devant la justice pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Preynat. La première étape a lieu ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'occasion de faire le point sur l'affaire et sur l'audience du jour et c'est à lire ici.