EN DIRECT. L'ouragan Maria a fait des «dégâts considérables» en passant sur la Dominique et arrive sur la Guadeloupe...

7h47 : Le Premier ministre de la Dominique parle de « dégâts considérables »

« S’il vous plaît, dites au monde que la Dominique a été dévastée… Nous avons été brutalement touchés », a déclare le Premier ministre de la Dominique., cité par le chef météo de la chaîne américaine WHIO-TV.

BREAKING: Prime Minister of Dominica: "Please tell the world that Dominica has been devastated... We were brutally hit.”