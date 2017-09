EN DIRECT. Ouragan Maria: La Martinique en alerte «violette»... La population est confinée...

17h20: Le trafic aérien paralysé

Air France a annulé ses vols entre Orly et Pointe-à-Pitre, ainsi qu’entre Orly et Fort-de-France, dans les deux sens. Air Caraïbes a reporté ses vols au départ d’Orly et de Pointe-à-Pitre à mardi. Cette compagnie a par ailleurs avancé lundi de deux heures ses vols entre Orly et Fort-de-France, dans les deux sens. L’aéroport de Pointe-à-Pitre va fermer lundi après-midi et les vols seront suspendus jusqu’à mardi 14 heures (20 heures à Paris).