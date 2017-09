Bières à foison, habits traditionnels bavarois et lendemains de soirée difficiles: la 184e édition de la fête de la bière s'est ouverte samedi à Munich…

La bière coule de nouveau à flot en Allemagne, et ce pour les deux prochaines semaines. Le festival Oktoberfest s’est en effet ouvert samedi 16 septembre à Munich. Quelque six millions de visiteurs venus du monde entier sont attendus à cette fête populaire. À cette occasion, la ville allemande donne quelques chiffres sur l'édition précédente. Et les données sont gargantuesques !

Au total, plus de 7 millions de litres de bières ont été bus par les festivaliers en 2016 et plus de 540.000 poulets rôtis dévorés. Précisons au passage que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

Mais, si cet événement est festif, chaque année, la fête de la bière est aussi le théâtre de nombreuses agressions, notamment sexuelles. Près de 21 plaintes ont été déposées lors de la précédente édition.

