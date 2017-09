C'est l'heure du BIM: La Guadeloupe attend Maria, Trump «star» des Emmy Awards et embrouille Neymar-Cavani

Le Moule, en Guadeloupe, le 8 septembre 2017. — Helene Valenzuela / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Quelques jours après Irma, les habitants se tiennent de nouveau prêts. La Guadeloupe a été placée en « alerte rouge cyclonique » à partir de lundi 12 heures, heure locale, en prévision du passage de l’ouragan Maria, a indiqué la préfecture dimanche soir, tandis que le gouvernement annonçait l’envoi sur place de 110 militaires supplémentaires de la protection civile.

« Enfin, Monsieur le président, voici votre Emmy ». En recevant dimanche le prix du meilleur second rôle comique pour sa satire de Donald Trump dans Saturday Night Live (SNL), Alec Baldwin ne s’est pas privé d’une petite pique à l’hôte de la Maison Blanche, nommé plusieurs fois pour l’émission The Apprentice dont il était la vedette, mais qui n’a jamais décroché l’un de ces prix prestigieux de la télévision.

Il va falloir régler ça vite, sinon c’est le genre de chose qui peut vous pourrir un vestiaire. A deux reprises, dimanche lors de PSG-Lyon (2-0), Edinson Cavani et Neymar se sont disputés comme des gamins pour savoir qui tirerait un coup de pied arrêté. Et ça a beaucoup fait causer après le match. On vous explique tout.