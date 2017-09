La politique du gouvernement bénéficie aux plus aisés, estiment 53% des Français

Edouard Philippe, Emmanuel Macron et Gérard Collomb à Paris, le 6 septembre 2017. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Plus d’un Français sur deux (53 %) estime que la politique économique de l’exécutif bénéficie « aux plus aisés », selon un sondage réalisé par Viavoice et publié par Libération.

A la question de savoir qui « la politique économique du président de la République et du gouvernement vise à aider en priorité », 53 % des sondés ont répondu, « les catégories les plus aisées », 12 %, « les classes moyennes », 11 % « les catégories populaires ». Quelque 43 % estiment que la politique économique du gouvernement est actuellement de « droite », 31 % la jugent « équilibrée entre droite et gauche » et 6 % « de gauche ».

68 % pensent que la réforme du Code du travail « favorisera les licenciements »

Concernant la réforme du Code du travail, 68 % des personnes interrogées estiment que « la réforme favorisera les licenciements » et 65 % pensent qu’elle « affaiblira le rôle des syndicats ». Pour 60 % d’entre elles, la réforme va « accroître la précarité des salariés ». Les sondés, à 55 %, jugent aujourd’hui le droit du travail « pas assez protecteur ». « Un pourcentage en progression de sept points en deux ans », relève Libération.

Avant une semaine sociale agitée, avec notamment deux manifestations prévues, 34 % des sondés disent « soutenir » la prochaine journée de mobilisation, jeudi, à l’appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU, mais ils sont presque autant, 31 %, à se dire « opposés ». 25 % assurent « ne pas s’en préoccuper ».

Concernant le rassemblement de la France insoumise, organisé à Paris deux jours plus tard, samedi, 30 % des personnes interrogées le « soutiennent », 30 % y « sont opposés » et 30 % « ne s’en préoccupent pas ». Enfin, pour 63 % des sondés, les syndicats ne « se montrent pas très unis contre la politique du gouvernement ».