Disparition de Maëlys: le frère du suspect le croit « innocent à 100 % »

Le paisible village de Domessin en Savoie, où réside l'homme suspecté d'avoir enlevé la petite Maëlys — C.Girardon/ 20minutes

Dimanche, Maëlys aura disparu depuis trois semaines. Le principal suspect, Nordahl L., a été mis en examen pour « enlèvement et séquestration » alors que plusieurs éléments l’accablent. Pourtant, son frère a assuré au Dauphiné Libéré que Nordahl est « innocent à 100 %. »

>> A lire aussi : Les éléments accablant le principal suspect se multiplient dans l'affaire de la disparition de Maëlys

Sven L. estime que son frère est victime d’un « acharnement » judiciaire et médiatique : « Un jour, il sera lavé de tout soupçon et je l’emmènerai loin d’ici, sur un autre continent s’il le faut. » Tout comme l’avocat de son frère, Me Méraud, Sven L. pointe ce qu’il perçoit comme une incohérence dans l’enquête : « Il ne peut pas, en une heure, avoir enlevé la petite, s’être douché, changé et être revenu au mariage. »

« Ils devraient chercher ailleurs »

Plusieurs proches de Nordhal L. se sont déjà exprimés dans les médias pour dire leur conviction de l’innocence du suspect, mis en examen depuis le 3 septembre. Sven L. Ne comprend pas pourquoi « les gendarmes s’acharnent sur (son) frangin. Ils devraient aussi chercher ailleurs. Il y avait dix fichés sexuellement parmi les invités de ce mariage. Et c’était pas des amis de Nordahl. »