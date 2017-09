Les infos immanquables du jour: Affaire Fañch, le lit d'Emmanuel Macron et l'attentat de Londres

Illustration d'un bébé qui dort. — Pixabay

Hey hey hey, c’est le week-end (et donc les derniers immanquables de la semaine)

L’article le plus lu du jour : Après l’attentat à Londres, un passager du métro affiche ses cheveux brûlés sur Twitter

Un Londonien originaire du district de Sutton dans la capitale britannique a partagé sur Twitter d’impressionnantes photographies de ses blessures, à la suite de l’attentat dans le métro ce vendredi matin. C’est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour :Non, Emmanuel Macron n’a pas dormi sur un lit de camp (mais il a bien utilisé un seau)

Une petite polémique serpente depuis le passage mardi d’Emmanuel Macron à Saint-Martin, à la suite de l’ouragan Irma. Le président de la République aurait dormi sur un lit de camp et se serait lavé à l’aide d’un seau, pour faire « comme les habitants » de l’île, rapportaient RTL et Le Lab. « « Je vais faire comme les habitants ici… Il n’y a pas le choix… », avait-il lui-même indiqué en conférence de presse. Sauf que l’opération communication était trop grosse et a été fort mal accueilli, comme l’a écrit 20 Minutes dans la foulée. On vous explique tout là.

L’article le plus à lire du jour : Pourquoi l’Etat peut-il refuser le prénom de votre enfant

Pour de nombreux parents, choisir le prénom de son enfant peut vite tourner au casse-tête tant le choix est large en France. Entre un prénom insolite, plus classique ou à la mode, pas facile en effet de se décider. Dans certains cas cependant, l’Etat peut refuser le choix des parents. Mercredi, le tribunal de grande instance de Quimper a ainsi refusé qu’un petit garçon né le 11 mai 2017 porte le prénom de Fãnch. Raison invoquée par la justice : le tilde, signe diacritique en forme de S couché utilisé notamment dans l’alphabet espagnol ou dans la langue bretonne, n’est « pas reconnu par la langue française ». Les explications de 20 Minutes sont à retrouver ici.