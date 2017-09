Paranoïa, prostration... Les conditions de détention de Salah Abdeslam ont été assouplies en raison de sa santé mentale

Photo de Salah Abdeslam transmise par la police française le 15 novembre 2015 dans le cadre d'un appel à témoins — DSK POLICE NATIONALE

Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre.

L’administration pénitentiaire redoute une tentative de suicide.

Les conditions de détention du terroriste présumé ont été légèrement assouplies.

« L’administration pénitentiaire (AP) craint pour sa vie ». Selon Le Parisien de vendredi, au vu de l’état psychologique inquiétant de Salah Abdeslam, ses conditions de détention extrêmement rigoureuses ont été révisées. Une information en partie confirmée auprès de l’AFP par une source de l’AP expliquant qu’elles ont été très légèrement assouplies.

Vitre enlevée

En mai dernier, la vitre qui séparait le seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre de ses visiteurs lors des parloirs à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a été retirée, a dit cette source. Le Parisien indique que chaque parloir sera désormais suivi d’une fouille. La source de l’administration pénitentiaire a précisé que la vitre en plexiglas qui bloque jusqu’ici également la fenêtre de sa cellule serait enlevée prochainement.

« Tout cela est possible parce qu’il est surveillé 24 heures sur 24 » et parce que « son comportement est conforme aux standards de la détention », a-t-elle dit. « Tout est réversible à tout moment » en cas de « changement de comportement », a ajouté la source. Elle a précisé que la « plus grande crainte » de l’administration pénitentiaire était un suicide.

Détenu à l’isolement depuis avril 2016

Mis en examen pour assassinats terroristes et suspect-clé des attentats parisiens qui ont fait 130 morts, Salah Abdeslam, 28 ans, est détenu à l’isolement depuis la fin avril 2016, et placé sous vidéosurveillance 24h/24. Un détenu placé à l’isolement - à ne pas confondre avec le « mitard », qui est une mesure disciplinaire - est seul en cellule, et généralement coupé des autres détenus.

Selon les termes de la loi, il « conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte », notamment. Salah Abdeslam a aussi droit à des promenades, toujours seul. Selon Le Parisien, les surveillants pénitentiaires ont décelé depuis plusieurs mois « paranoïa » et « prostration » de la part du détenu le plus surveillé de France, faisant redouter une tentative de suicide. D’après le quotidien, Salah Abdeslam doit comparaître en Belgique d’ici la fin de l’année après une fusillade survenue avec des policiers à Bruxelles en mars 2016.