Infanticide à Berck: Fabienne Kabou condamnée à 15 ans de réclusion. Revivez la semaine du procès

Douai (Nord), le 08 septembre 2017.

En 2013, Fabienne Kabou avait abandonné son bébé de 15 mois sur une plage de Berck.

Elle a été condamnée à 15 années de réclusion criminelle.

Selon les psychiatres, son discernement était « altéré » au moment des faits.

A Douai (Nord),

Fabienne Kabou a été condamnée à 15 années de réclusion criminelle, vendredi 15 septembre, à Douai pour avoir, en 2013, abandonné son bébé à la mort sur une plage de Berck (Pas-de-Calais) alors que la marée montait. 20 Minutes a suivi l’ensemble des débats devant la cour d’assises de Douai. Retrouvez, jour par jour, le déroulement de cette audience…

Jeudi 7 septembre : « Fabienne Kabou veut savoir qui a tué sa fille »

Condamnée à 20 ans de réclusion en première instance en 2016, Fabienne Kabou aborde, un an plus tard, ce second procès avec un état d’esprit quasiment inchangé. Elle reconnaît les faits mais elle prétend toujours avoir été « commandée par une force supérieure dont elle veut connaître le nom », nous indique son avocate Fabienne Roy-Nansion, à la veille de l’ouverture des débats. « Elle veut savoir qui a tué sa fille… »

Vendredi 8 septembre : Elle l’a tuée pour « la sauver d’un sort pire encore »

Fabienne Kabou n’est pas une « petite menteuse » mais une « grande délirante ». A la barre, le psychiatre Daniel Zagury éclaire la cour dès le premier jour du procès. Souffrant de « délire chronique paranoïaque », l’accusée est, selon lui, une « malade mentale ». Les experts ont longuement débattu de son cas. Mais « sur le fil du rasoir », selon la docteur Maroussia Wilquin, ils ont finalement estimé que son discernement était altéré et non pas aboli. Responsable pénalement, Fabienne Kabou peut donc être jugée et condamnée pour ce qu’elle a fait…

Lundi 11 septembre : Les grains de sable sur la route de Fabienne Kabou

Comment pourrait-elle nier les faits ? Au deuxième jour d’audience, la cour d’assises voit défiler à sa barre tous les témoins qui ont croisé la route de Fabienne Kabou. Corinne qui, dans le bus, a trouvé « la petite très mignonne ». Barbara qui, sur la plage, a jugé l’accusée « très sympathique ». Et surtout Jürgen, l’hôtelier a qui elle a laissé son identité. C’est à partir de son signalement que les policiers ont remonté sa piste. « Elle est rapidement passée aux aveux, indique Olivier Da Fonseca, le policier qui l’a arrêtée. Mais pour moi, elle reste toujours un mystère. »

Mardi 12 septembre : Michel Lafon, son ancien compagnon, à la barre

C’était une « mère adorable », une « femme magnifique ». Michel Lafon est à la barre pour éclairer la cour d’assises. Il a vécu dix ans avec Fabienne Kabou avant le drame. Il a cherché. Il a écouté. « Si les docteurs disent qu’elle est malade, elle est malade, assure-t-il à la barre. Et sa peine doit être allégée. »

Mais cet homme de 71 ans a aussi vécu en Afrique. Il ne croit pas en la sorcellerie. Mais il sait que beaucoup y croient. Et pour lui, Fabienne a aussi été « maraboutée ». « L’aspect ethnique n’a peut-être pas été assez abordé. » Presque invisible depuis le début du procès, Fabienne Kabou est appelée à réagir. « Je suis peut-être folle. Je suis peut-être la plus grande des folles ! Mais alors, nous sommes nombreux dans ce cas-là ! »

Mercredi 13 septembre : « Il y avait deux volontés dans ma tête »

Fabienne Kabou n’a jamais vraiment nié les faits qui lui sont reprochés. « Je cours. Je dépose ma fille sur la plage. Elle ne pleure pas. Je m’enfuis », raconte-t-elle donc à la cour d’assises. Mais il faut comprendre. Tenter tout au moins. On plonge dans son carnet dans lequel elle notait scrupuleusement tous les « rêves » et « phénomènes étranges » ressentis avant le drame.

On y croise des papillons, des araignées, des félins et même Eric Zemmour. Des numéros de voyants et de guérisseurs aussi. Ceux qu’elle a appelés à la rescousse pour tenter d’inverser le sort dont la native de Dakar se dit victime. Car son explication ne change pas. « Je n’ai jamais nié être malade. Mais il y a autre chose… » Les jurés sont toujours autant circonspects. Quelques heures plus tôt, ils ont écouté le témoignage d’Angèle, la mère de l’accusée. « Ces choses de sorcellerie, vous ne pouvez pas les comprendre », leur a-t-elle dit.

Jeudi 14 septembre : Dix-huit années de réclusion requises contre elle

Les faits sont « têtus », pour l’avocate générale. Et ils sont surtout reconnus par l’accusée. Elle a bien déposé Adélaïde à « une mort certaine » le 19 novembre 2013. Raison pour laquelle elle requiert une peine de dix-huit années de réclusion criminelle à son encontre.

Mais pour la défense, ce n’est pas Fabienne Kabou qui a tué ce jour-là mais « l’Autre ». « L’Autre » qui habute son esprit et qu’il faut « faire taire ». Fabienne Kabou est « malade mentale ». Selon eux, il faut donc baisser sa peine actuelle fixée à 20 ans de réclusion pour la « faire revenir parmi nous ».

Vendredi 15 septembre : Verdict : 15 années de réclusion criminelle

« Je n’arrive plus à réfléchir… », a-t-elle simplement lâché, en sanglots, à ses avocats, juste après le verdict. Fabienne Kabou a été condamnée à 15 années de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel du Nord, à Douai. En première instance, en juin 2016, elle avait écopé d’une peine de 20 ans. Les jurés ont retenu le fait que son discernement était altéré au moment des faits.

« Les jurés ont jugé la femme et non pas uniquement le geste, s’est félicité Frank Berton, l’un de ses avocats. Dans cette affaire, la justice a su faire preuve de… discernement. » En pleurs de longues minutes, Fabienne Roy-Nansion, son autre avocate qui la suit depuis quatre ans, a salué, pour sa part, une « belle victoire, une magnifique victoire ».

