Fabienne Kabou a été condamnée à 15 années de réclusion criminelle.

Une peine de dix-huit années avait été requise, jeudi, par l'avocate générale.

En première instance, en 2016, elle avait écopé d'une peine de 20 ans.

A la cour d’assises d’appel du Nord, à Douai

« Je n'arrive plus à réfléchir... », a-t-elle simplement lâché, en sanglots, à ses avocats, juste après le verdict. Fabienne Kabou a été condamnée, ce vendredi, à 15 années de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel du Nord, à Douai. En première instance, en juin 2016, elle avait écopé d’une peine de 20 ans.



Comme les psychiatres et les psychologues, les jurés ont donc estimé que le discernement de Fabienne Kabou était « altéré » ce soir de novembre 2013 où elle a déposé Adélaïde, sa fillette de 15 mois, sur la plage de Berck (Pas-de-Calais) alors que la marée montait. Passible de la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, elle a donc vu sa peine allégée pour cette raison, comme le prévoit l’article 122-1 du code pénal. L'avocate générale, Pascale Girardon, avait requis à son encontre une peine de dix-huit années de réclusion.

« Les jurés ont jugé la femme et non pas uniquement le geste, s'est félicité Frank Berton, l'un de ses avocats. Dans cette affaire, la justice a su faire preuve de ... discernement. » En pleurs de longues minutes, Fabienne Roy-Nansion, son autre avocate qui la suit depuis quatre ans, a salué, pour sa part, une « belle victoire, une magnifique victoire ».

Les marabouts et les sacrifices de boeufs

Jeudi après-midi, Frank Berton avait demandé aux jurés de se poser une unique question avant de déterminer la peine : « Connaissez-vous beaucoup de femmes qui prennent le bus à Saint-Mandé (Val-de-Marne) pour aller tuer leur fille à Berck (Pas-de-Calais) ? »

La réponse est évidemment non. Et c’est pour cela qu’il leur avait demandé d’abaisser sa peine actuelle dans le but de « la faire revenir parmi nous ». Dans le cas contraire, selon lui, les jurés auraient « cautionné les marabouts, les voyants et les sacrifices de bœufs » qui peuplent ce dossier.

Malade mentale mais « il y a autre chose »

Née à Dakar (Sénégal) en 1977, Fabienne Kabou a toujours justifié son geste en expliquant qu’elle était victime de « sorcellerie ». Qu’elle avait tué sa fille pour « la sauver d’un sort pire encore ». Mais, mardi, pour la première fois depuis les faits, elle a admis dans le box qu’elle était bien « malade mentale », tout en précisant qu’il y avait « autre chose »…

Emprisonnée à Sequedin (Nord), Fabienne Kabou a accepté, il y a un an, de se soumettre à un traitement médicamenteux. La cour d’assises l’a également condamnée, ce vendredi, à un suivi sociojudiciaire d'une durée de huit ans et à une obligation de soins de trois ans. Selon ses avocats, elle pourrait être libérable « d'ici 5 ans environ ».

Vincent Vantighem