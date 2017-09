Près d'un tiers des Français disent avoir connu une situation de pauvreté. (illustration) — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Ne pas pouvoir se soigner, s'alimenter sainement... En 2017, plus d'un Français sur trois s'est déjà senti pauvre selon le dernier baromètre Ipsos-SFP pour le Secours populaire publié ce jeudi.



37% des Français interrogés ont déclaré avoir connu «une situation de pauvreté». Les Français considèrent qu'une personne seule est pauvre quand elle gagne un revenu mensuel inférieur ou égal à 1.113 euros. L'Insee établit, lui, le seuil de pauvreté monétaire à 1.015 euros par mois, seuil égal à 60% du niveau de vie médian de la population.

Vacances et culture passent à la trappe

De manière générale, le Secours populaire pointe un contexte de précarisation de la société où un peu plus du tiers des sondés déclarent que leurs revenus leur permettent juste de boucler leur budget et où 19% vivent à découvert.

Les vacances et la culture restent les postes de dépenses les plus problématiques. Près d'un Français sur deux reconnaît avoir du mal à partir en vacances au moins une fois par an, 43% à accéder à des biens ou des activités culturelles. Viennent ensuite la santé et le logement. 39% des Français affirment avoir des difficultés à régler certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale; un peu plus d'un tiers à payer leur loyer, leur emprunt immobilier ou les charges de leur logement.

Précarité grandissante des seniors

Le Secours populaire pointe également la précarité grandissante des seniors, avec une augmentation de près de 50% des demandes d'aides, venant particulièrement des femmes de plus de 60 ans. A l'instar du reste de la population, un peu plus d'un tiers des seniors s'est déjà senti pauvre. Chez les plus modestes (moins de 1.200 euros par mois), 40% disent ne pas pouvoir se procurer une alimentation saine permettant de faire trois repas par jour.



Cette précarisation inquiète fortement les Français: 84% pensent que leurs enfants ont plus de risques qu'eux de connaître la pauvreté. «De plus en plus de Français sont confrontés à une immense détresse », regrette Julien Lauprêtre, président du Secours populaire, interrogé par l'AFP, qui appelle à plus de «solidarité» plutôt qu'à davantage d'«assistanat» face à cette situation.



Sondage réalisé par téléphone du 23 juin au 1er juillet 2017 auprès de deux échantillons, un de 1005 personnes âgées de 15 ans et un second de 277 seniors permettant de disposer de 565 constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 60 ans et plus.