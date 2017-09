C’est l’heure du BIM: Irma tue encore, Paris olympique et édition spéciale nuit sur «20 Minutes»

La maison de retraite de Hollywood Hills, près de Miami, a subi une coupure d'électricité fatale. — Amy Beth Bennett/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Après l’ouragan Irma, le coup de chaud, faute de clim. Huit personnes âgées sont mortes dans une maison de retraite de Floride, privée d’électricité depuis le passage de l’ouragan Irma. Les victimes avaient entre 71 et 99 ans, selon les services de santé locaux, cités mercredi par le Sun-Sentinel.

>> A lire aussi : Ouragan Irma: A saint-Martin, tous les blessés graves sont «sortis d'affaire», précise la ministre de la Santé

A peine élu en 2012, il a été le premier à lancer l’idée d’une nouvelle candidature française pour accueillir les Jeux olympiques. A quelques heures de l’attribution officielle de l’édition 2024 à Paris, l’ancien président de la République François Hollande, désormais à la tête de la Fondation « La France s’engage », s’est confié à 20 Minutes, mercredi.

>> A lire aussi : Livraison des équipements, sécurité et baignade dans la Seine, le plus dur commence pour Paris

Il existe mille et une nuits ! C’est pourquoi 20 Minutes a accepté d’être partenaire de la Conférence nationale de la vie nocturne, qui se tient ce jeudi et ce vendredi à la Cité de la mode et du design à Paris (13e). Si la nuit, la plupart des gens dorment, certains sortent pour faire la fête, d’autres font leurs courses, votent des lois, travaillent ou enfilent leurs baskets pour courir. Plus d’infos par ici.

>> A lire aussi : #20MINUIT. Paris: «Quand la nuit meurt en silence»… L’effet électrochoc d’une pétition