Les infos immanquables du jour: Taxe d'habitation, cadeau intime et les JO-2024 à Paris

L'ancien président de la République Jacques Chirac, le 28 novembre 2005 à Barcelone en Espagne. — CHESNOT/SIPA

L’article le plus lu du jour : Jacques Chirac a offert un cadeau très intime à Emmanuel Macron

Il continue la tournée des ex. AprèsNicolas Sarkozy, Valéry Giscard d’Estaing, c’est à Jacques Chirac qu’ Emmanuel Macron est allé rendre une petite visite. La rencontre entre les deux hommes qui ne s’étaient jamais croisés jusqu’ici, a eu lieu en juillet rapporte Le Figaro. Ils ont « abordé de nombreux sujets », selon la fille de l’ancien chef de l’Etat, Claude Chirac. Et le président Macron n’est pas reparti les mains vides puisque son prédécesseur lui a offert un présent très intime. Lequel ? La réponse est à découvrir dans cet article.

L’article le plus partagé du jour : Serez-vous exonéré en 2018 de la taxe d’habitation ?

On en sait un peu plus sur les plafonds d’exonération pour la taxe d’habitation. Gérald Darmanin, a indiqué que ces plafonds, que 80 % des Français n’auront plus à payer d’ici trois ans, seraient de 27.000 euros pour une personne seule et 43.000 euros pour un couple sans enfant. Le ministre des Comptes publics a précisé que ces montants concernaient le revenu fiscal de référence, obtenu après l’abattement de 10 %. Son cabinet a ensuite précisé que pour une personne célibataire, cela correspondait à un revenu réel de 30.000 euros annuels environ et pour un couple, 48.000 euros. Pour un couple avec un enfant, le plafond pour être exonéré de taxe d’habitation est de 49.000 euros de revenu fiscal de référence, soit environ 54.000 euros en revenu réel. Selon le ministre, ceux qui continueront à payer la taxe d’habitation paieront « pareil », autrement dit ne verront pas leur taxe augmenter.

L’article à lire du jour : Pourquoi les rumeurs pullulent sur les réseaux sociaux après le passage d’Irma

« La population est dans un état psychologique médiocre. La moindre rumeur fait qu’ils se pointent tous à un endroit en espérant être évacués », déplorait dimanche un capitaine de la Sécurité civile de Saint-Martin. Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les îles du nord des Antilles françaises, la défiance à l’égard des autorités et des médias semble particulièrement vive. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs et fausses informations circulent. Comment expliquer ce phénomène ? On vous explique ça dans ce papier.

Le live à suivre ce soir : Le jour de gloire est (enfin) arrivé pour Paris qui va se voir attribuer les JO 2024

Enfin ! Après un siècle d’attente et de cuisants échecs, Paris a été officiellement désignée ville hôte des Jeux olympiques-2024, lors de la 131e session du CIO à Lima, où Los Angeles se verra confier les JO d’été-2028. L’événement est à suivre en direct par ici.

