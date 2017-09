Conditions de travail, fiscalisation des indemnités... Pourquoi les CRS en ont ras-le-bol

Des CRS lors d'une manifestation à Lyon. (Illustration) —

Environ 500 CRS se sont mis en arrêt maladie ou ont été consulter un médecin mardi.

Une manière de protester contre la fiscalisation de leur indemnité de déplacement et de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.

D’autres actions pourraient être menées dans les jours qui viennent.

La grogne monte chez les CRS. Pour contourner l’interdiction des policiers de faire grève, près de 500 d’entre eux, selon Johann Cavallero, délégué national CRS du syndicat Alliance, se sont mis en arrêt maladie ou ont été consulter un médecin, mardi 12 septembre. Soit un quart des 1.500 agents prévus pour sécuriser les manifestations organisées par les organisations syndicales contre la réforme du Code du travail. « Sur les 36 compagnies qui devaient travailler hier, neuf étaient indisponibles », souligne-t-il. Plusieurs raisons expliquent leur mécontentement.

>> A lire aussi : Essonne: Pour éviter les blattes, des CRS dorment à la belle étoile

Depuis 1961, les CRS bénéficient d’une indemnité journalière d’absence (Ijat) lorsqu’ils partent en mission. Cette indemnité est fixée actuellement à 39 euros. En juillet dernier, le gouvernement, pressé par la Cour des comptes, a décidé de l’intégrer aux salaires des policiers. Conséquences : non seulement elle serait imposée, mais les délais de versement seraient rallongés, passant de deux à trois semaines à environ trois mois. En revanche, si cette mesure passe, son montant serait augmenté de trois euros par jour.

« Ça va être le feu ! »

« Si on ne maintient pas les délais de paiement de cette indemnité versée aux CRS, ça va être le feu », prédit Yves Lefebvre, secrétaire général d’Unité SGP Police FO, contacté par 20 Minutes. Le syndicaliste rappelle que les 9.000 CRS sont en déplacement environ 200 jours par an. Il demande que le ministère de l’Intérieur revienne sur cette mesure d’ici la fin du mois sinon il promet des actions de plus grande ampleur.

Denis Jacob, du syndicat Alternative souligne néanmoins que les CRS sont les seuls policiers à toucher une indemnité lorsqu’ils sont en déplacement. Et celles qui sont versées aux autres agents sont fiscalisées. « Si on n’impose pas l’Ijat, il faut que les autres fonctionnaires puissent aussi en toucher une lorsqu’ils partent en mission loin de leur domicile », avance-t-il.

« Ras-le-bol »

Mais cette histoire d’indemnité n’est pas la seule raison qui pousse les CRS à se mettre en arrêt maladie. « C’est une accumulation de facteurs », souligne Alexandre Langlois, du syndicat Vigi Ministère de l’Intérieur. Il pointe notamment le mauvais état des bâtiments dans lesquels sont logés les CRS en déplacement. « Ils sont insalubres, et de plus en plus souvent, les collègues sont obligés de dormir dans leurs camions, ou sur les pelouses », souffle-t-il.

>> A lire aussi : Le Touquet: Priés de rengainer leur fusil près de la villa présidentielle, les CRS grognent

Alexandre Langlois remarque également que plusieurs incidents récents ont également contribué à renforcer le « Ras-le-bol » des CRS. L’un d’eux concerne la villa du président de la République, au Touquet (Pas-de-Calais). Les policiers chargés de la protéger ont été priés, à la fin du mois d’août, de laisser leur fusil d’assaut dans les véhicules, afin de ne pas incommoder les riverains.

Johann Cavallero pointe également la fatigue de ces policiers suremployés depuis les attentats de 2015, la vétusté des véhicules qui auraient dû être changés mais qui ne l’ont jamais été, les moyens supplémentaires promis mais qui ne sont jamais arrivés. Lui aussi promet d’autres actions si le gouvernement n’écoute pas les policiers. Contacté par 20 Minutes, le cabinet du directeur des CRS n’a pas répondu à nos sollicitations.