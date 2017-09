20MINUIT. «La nuit, on subit moins de pressions»

Un bureau la nuit à Moscou. — VASILY MAXIMOV / AFP

Les internautes qui ont témoigné sur la page Facebook de « 20 Minutes » expliquent que la nuit leur permet de travailler dans de meilleures conditions

La liberté et l’autonomie sont plus grandes, la hiérarchie moins présente

Ils estiment que leur vie de famille n'en souffre pas

Ils sont tout de même conscients des risques sur leur santé

20 Minutes est partenaire de la Conférence nationale de la vie nocturne qui se tient à Paris, jeudi et vendredi. A cette occasion, nous avons décidé de nous intéresser aux activités, pratiques, modes de consommation, etc. liés à la nuit.

Ils sont infirmiers, aides-soignants, chauffeurs-livreurs, ouvriers ; travaillent à La Poste, dans l’hôtellerie, aux Halles, dans la télésurveillance. A l’heure où vous vous glissez dans votre lit pour un repos bien mérité, eux commencent leur « journée ». On pourrait les plaindre, se dire que ce n’est pas drôle de travailler en décalé de tout le monde. Eh bien on aurait tort. « Je ne repasserais en horaires de jour pour rien au monde », affirme Jean-Charles. Comme beaucoup d’autres internautes de la page Facebook de 20 Minutes, cet aide-soignant aime travailler de nuit. Balayons tout de suite la première raison qui vient à l’esprit de tout le monde. Oui, le salaire peut être meilleur. Jean-Charles ne s’en cache pas, tout comme Chresteph, employé par une entreprise d’assistance, ou encore Tony, qui s’occupe de la logistique d’un entrepôt.

« Les gens ont une mentalité différente »

Mais nous le savons, l’argent ne fait pas tout et il faut d’autres motivations pour passer toutes ses nuits debout. « Les gens ont une mentalité différente. Ils sont plus relax, moins stressés par la hiérarchie », affirme Maïté, qui a travaillé de nuit pendant dix ans dans un hôpital. Un constat partagé par d’autres internautes travaillant dans le domaine médical, qui expliquent exercer leur profession dans de meilleures conditions. « Mon métier d’accompagnement prend tout son sens, estime Lilinette, aide-soignante. Je peux prendre le temps avec chaque patient qui en a besoin, les aider à s’endormir, apaiser leurs angoisses, leurs craintes. » « Je ne suis pas parasitée par les cadres, les médecins, les familles, etc. Je vais à mon rythme sans être interrompue toutes les 5 minutes », précise Chloé, infirmière de nuit. « On subit moins de pression », résume Jen, auxiliaire de puériculture et aide soignante de nuit aux urgences d’une maternité. Ces internautes pointent également une meilleure ambiance grâce à des équipes réduites et soudées.

Moins de hiérarchie

Avec la nuit vient également l’autonomie. « C’est la liberté totale, se réjouit Béatrice, chauffeur-livreur qui travaille de 1h à 8 h du matin. Je n’ai ni patron ni collègues à supporter toute la journée. » Même son de cloche pour Christine*, qui fait partie d’une brigade de nuit dans le nord de Paris depuis trois ans : « Il y a beaucoup, beaucoup moins de hiérarchie, donc on est bien plus autonome. Le travail est lui aussi plus intéressant, plus intense. Peut-être plus dangereux aussi, mais cela procure plus d’adrénaline. Le rythme est très prenant, mais je m’y plais. » L’action en pleine nuit pour cette policière, à mille lieues du calme apprécié par Lucie. Cette infographiste travaille à domicile, quand elle a fini de s’occuper de son fils et de ses rendez-vous. « J’apprécie la nuit car il n’y a pas de bruit, ni dans la maison, ni dehors. On dirait que le monde vous appartient. Tout est paisible. Et en plus les meilleures idées arrivent souvent à ce moment-là, car l’imagination est plus fertile. Le tout est d’être capable de se lever le matin suivant pour assurer ma vie de maman. »

A-t-on vraiment du temps à consacrer à sa famille quand il faut dormir la journée ? Oui. « Mon épouse me voit beaucoup plus depuis que je suis passé en horaires de nuit », affirme Jean-Christophe. « Quand on a des enfants, c’est l’idéal, ajoute Annick. On est là pour les sorties d’école et surveiller les devoirs, pour les amener à leurs activités le mercredi. » Sans compter la disponibilité complète n’importe quel jour de la semaine, et à n’importe quelle heure du jour, pour les rendez-vous de médecin, à la banque ou pour faire des courses. En bref, « la nuit, c’est le pied », sourit Chloé.

Des risques pour la santé

Tous sont tout de même conscientsdes risques sur leur santé. « Mon sommeil est perturbé quand je ne travaille pas », explique Isa. « Je vais devoir reprendre un rythme de jour, car les horaires de nuit ont des conséquences sur la mémoire, l’humeur et la fatigue », ajoute Princess Maïssa. Quant à Elodie et Isabelle, elles ont visiblement un message à faire passer « Le jour, les gens sont extrêmement bruyants. Les voisins font des travaux, les automobilistes klaxonnent, les camions déchargent. Et la voisine du dessus chausse ses talons à 6h30 pour ne quitter son appartement qu’à 7h45. » Alors rendons service aux travailleurs de nuit, portons des chaussons.

