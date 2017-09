VIDEO. Un homme nu avec sa guitare chante devant les policiers contre la réforme de la loi travail

MANIFESTATION «On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche pas les sans-papiers ! On lâche pas les policiers !»…

Un homme nu a chanté devant les policiers, lors de la manifestation du 12 septembre 2017. — capture d'écran

Au moins 223.000 personnes ont manifesté, ce mardi 12 septembre, contre la réforme de la loi travail. Si, à Paris, la plupart des manifestants ont simplement battu le pavé à coup de slogans, l’un d’entre eux a préféré la voie musicale à la traditionnelle marche. Armé de sa guitare, cet homme a bravé les forces de l’ordre. Nu face aux policiers, il n’a pas pu résister à l’envie de pousser la chansonnette.

« On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche pas les sans-papiers ! On lâche pas les policiers ! ». L’homme, dont on ne connaît pas l’identité, a scandé refrains et couplets au rythme des « claps » des gens présents. Amenant un petit interlude, l’espace de quelques minutes, dans les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants.