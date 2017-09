C'est l'heure du BIM: JO à Paris, Macron à Saint-Barthélemy et nouvel iPhone trop cher

Le logo de Paris 2024 devant la tour Eiffel. — FRANCK FIFE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un siècle exactement après leur dernier passage, les Jeux reviendront à Paris dans sept ans. Après une série d’échecs cuisants, la capitale française va être officiellement désignée ville hôte des jeux Olympiques 2024, mercredi lors de la 131e session du CIO à Lima. Parallèlement, au terme du même processus de vote, Los Angeles se verra confier les JO d’été 2028.

Après Saint-Martin mardi, Emmanuel Macron se rend mercredi au chevet de Saint-Barthélemy avec pour priorité affichée le « retour à la normale » et une reconstruction exemplaire des deux îles antillaises ravagées par l’ouragan Irma. A Saint-Martin, le chef de l’Etat a déclaré être venu « pour rassurer, consoler et entendre la colère » des habitants, encore palpable, près d’une semaine après l’ouragan. « Pourquoi êtes-vous venus ? », lui a demandé, énervée, une jeune femme. « Nous sommes là depuis 6h du matin et on attend toujours, sous le cagnard », s’est indignée une autre, près de l’aéroport, espérant enfin, comme beaucoup d’habitants rejoindre la Guadeloupe et ensuite la métropole.

Il coûte aussi cher qu’un SMIC net mensuel. A 1.149 euros pour la version 64 Go et 1.329 euros pour 256 Go, l’iPhone X, dévoilé mardi par Apple, dépasse allégrement la barre des 1.000 euros déjà touchée par le Galaxy Note 8 de Samsung. Et Apple devrait en écouler des millions d’exemplaires à partir du 3 novembre.

