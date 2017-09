Réforme du Code du travail: 223.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 400.000 selon la CGT

Un jeune homme lance un projectile lors de la manifestation contre la réforme du Code du travail, mardi 12 septembre à Paris. — ALAIN JOCARD / AFP

Les manifestations contre la réforme du Code du travail ont rassemblé ce mardi 223.000 personnes dans toute la France, estime le ministère de l’Intérieur. Selon la CGT, la mobilisation a réuni « plus de 400.000 personnes » à travers l’Hexagone.

« Plus de 400.000 personnes » ont défilé dans le pays, s’est en effet réjoui sur Europe 1 le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, à l’initiative de cette journée d’action avec Solidaires, la FSU et l’Unef, se félicitant d’une « très forte » mobilisation pour une « première ».

60.000 manifestants à Paris selon la CGT, 24.000 selon la police

A Paris, le nombre de manifestants a atteint 60.000, selon le syndicat, et 24.000 selon la police, là encore un peu moins que pour le premier rassemblement de 2016. Le cortège a défilé entre Bastille et place d’Italie au son d’une fanfare animée par des forains, certains déguisés en clowns. Il a été stoppé à plusieurs reprises par des heurts, et les forces de l’ordre ont répliqué à des jets de projectiles par des gaz lacrymogènes et un canon à eau.

A Marseille, la préfecture a compté 7.500 manifestants, les organisateurs 60.000. Ils étaient entre 8.000 et 16.000 selon les sources à Toulouse. Au Havre, la ville du Premier ministre Edouard Philippe, la police comptabilisait 3.400 manifestants.

Treize personnes ont au total été interpellées à l’occasion de cette première mobilisation sociale du quinquennat d’Emmanuel Macron, a par ailleurs déclaré le ministère de l’Intérieur.