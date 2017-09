Les infos immanquables du jour: Le café du temps, la mobilisation contre la réforme du Code du travail et la PMA

Illustration d'un café, Toulouse janvier 2015. — Frederic Scheiber/20 Minutes

Bon et bien ça y est, c’est la fin de la journée. On a cru que cela n’arriverait jamais.

L’article le plus lu du jour : Ce café bordelais où l’on paie au temps et pas à la conso

« Ici, on paie au temps », Simon Dos Santos préfère tout de suite prévenir avant même que l’on s’installe. Et c’est vrai que cela peut faire tiquer sur le coup. C’est pourtant bien le concept de l’Anticafé, installé rue Duffour-Dubergier à Bordeaux, depuis quelques semaines. Les explications de Clément Carpentier sur ce café particulier par là.

L’article à lire du jour : Revivez la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail

Revivez la mobilisation de ce mardi dans toute la France par ici, à l’appel de la CGT, la FSU, Solidaires et l’Unef. En marge de la manifestation à Paris, se sont produits quelques échauffourées.

L’article le plus partagé du jour : L’exécutif prévoit l’ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé ce mardi matin que le gouvernement allait proposer d’ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes en 2018.

Sur le plateau de RMC/BFMTV, Marlène Schiappa a plusieurs fois estimé qu’il s’agissait d’une mesure de « justice sociale » permettant de mettre fin à une « forme de discrimination à l’égard des femmes lesbiennes et célibataires » et à « l’inégalité » entre celles qui ont les moyens financiers de recourir à des PMA à l’étranger et celles qui ne les ont pas. Avant de rappeler : « évidemment, le président tiendra son engagement d’ouvrir la PMA à toutes les femmes pendant le quinquennat ». Le détail des annonces de Marlène Schiappa par là.