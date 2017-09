Non, l'ouragan à Saint-Martin n'a pas fait 1000 morts

DESINTOX Les autorités confirment un bilan de onze morts et « plusieurs blessés et disparus » dans les Antilles françaises...

Les dégâts à Saint-Martin après le passage d'Irma. — MOREL/SIMAX/SIPA

Le nombre de victimes fait l'objet de nombreuses rumeurs.

Non, les bouteilles d'eau n'ont pas été surfacturées avant le passage de l'ouragan.

La préfète de Saint-Martin a fait l'objet d'une campagne de déstabilisation.

Suite au passage de l’ouragan, plusieurs rumeurs agitent les réseaux sociaux sur la situation à Saint-Martin. Du nombre de victimes au prix de l’eau, 20 Minutes fait le point.

« L’ouragan a fait 1.000 morts »

Cette affirmation ce sont des résidents de Saint-Martin ou leurs proches qui les tiennent sur les réseaux sociaux. Ils s’expriment dans des vidéos qui ont parfois été vues plus d’un million de fois. D’autres internautes avancent que « 500 morts ont été recensés auprès de l’hôpital. »

Mais ces affirmations ne sont nullement confirmées par les autorités. Arrivé sur place ce mardi, Emmanuel Macron a confirmé un bilan de onze morts et « plusieurs blessés et disparus » dans les Antilles françaises.

>> A lire aussi : Irma : Gendarmerie attaquée, prisonniers évadés… Attention aux rumeurs qui circulent sur la situation à Saint-Martin

Le prix de l’eau a-t-il été augmenté avant le passage de l’ouragan ?

« Ceci est un pillage généralisé », écrit un internaute sur Twitter, en postant une photo d’un ticket de caisse d’un supermarché en Guadeloupe. Les six bouteilles d’eau d’1,5 L sont facturées 9,60 euros et les six bouteilles de 50 cl 4,50 euros. Ces bouteilles sont d’une marque nationale.

Ces prix semblent correspondre à ceux pratiqués dans d’autres supermarchés sur l’île : ce drive propose des packs de six bouteilles d’1,5l à des tarifs qui oscillent entre 8,79 euros et 9,93 euros. En 2015, un site spécialisé relevait déjà que les tarifs de l’eau acheminée depuis la métropole flirtaient avec les 10 euros. Des tarifs élevés, donc, mais déjà pratiqués et pas liés à l’ouragan Irma. L’eau issue de sources locales est beaucoup plus accessible.

Non, la préfète de Saint-Martin n’a pas fui

Une rumeur est née autour de la situation d’Anne Laubies. Des comptes Twitter proches de l’extrême-droite ainsi que le blog Breiz Atao (dans un post depuis supprimé) ont affirmé, à tort, que la préfète avait quitté l’île. Annick Giradin, ministre des outre-Mer, a démenti la rumeur sur son compte Twitter lundi, en publiant une photo de la représentante de l’Etat.

A. Laubies préfète de #Stmartin : une grande dame qui n'a pas fui. Qui fait face dans des conditions épouvantables.Les rumeurs sont abjectes pic.twitter.com/8yVxNnBsRy — Annick Girardin (@AnnickGirardin) September 11, 2017

