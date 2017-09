C'est l'heure du BIM: Mobilisation sociale, Macron aux Antilles et la Corée du Nord sanctionnée

Manifestation contre le projet de loi sur la reforme du Code du travail, projet porte par la ministre du travail, Myriam El Khomry. Lyon, (Rhone) FRANCE-14/06/2016. Pascal Fayolle/SIPA — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Fonctionnaires, cheminots, lycéens, étudiants… Plus de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève ont été recensés ce mardi, pour la première journée de mobilisation sociale du quinquennat organisée à l’appel de la CGT, la FSU, Solidaires et l’Unef. La CGT appelle d’ores et déjà à une nouvelle journée d’action le 21 septembre contre les ordonnances réformant le droit du travail, deux jours avant celle organisée le 23 septembre à l’appel de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise. Derrière les divisions de façade, les syndicats contestent fortement plusieurs points de la réforme et dénoncent un prolongement de la très décriée loi Travail votée en 2016. Retour sur les cinq principales mesures qui fâchent.

Il devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l’ouragan Irma, qui a dévasté Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Emmanuel Macron est attendu ce mardi matin dans les Antilles françaises, où il doit se poser à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à 5h45 locales (11h45 à Paris) puis gagner Saint-Martin et enfin Saint-Barthélemy, les deux îles meurtries où l’heure est désormais à la remise en état. « L’investissement est complet, et la reconstruction le sera, rassurez-vous », a affirmé lundi Emmanuel Macron qui fait le déplacement accompagné des ministres de l’Education et de la Santé.

Exportations de textile interdites et approvisionnements en pétrole et en gaz réduits. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi à l’unanimité et à l’initiative des Etats-Unis une nouvelle batterie de sanctions contre la Corée du Nord. Cette huitième série de mesures, soutenue par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre.

Par ses sanctions, chaque fois plus sévères, l’ONU veut pousser Pyongyang à négocier ses programmes d’armement nucléaire et conventionnel, jugés menaçants pour la stabilité mondiale.