EN DIRECT. Réforme du Code du travail: Des forains perturbent la circulation à Paris...

8h02: Le trafic SNCF conforme aux précisions

La circulation est «conforme aux prévisions» et la «majorité des lignes fonctionnent normalement», avec entre 50 et 80% des trains sur les lignes de banlieue parisienne, et un trafic TGV normal, annonce la SNCF. Les prévisions communiquées lundi prévoyaient un train sur 2 sur le RER B, tout comme sur la ligne R du Transilien, 2 trains sur 3 sur les lignes C et D, et entre 3 trains sur 4 et 4 sur 5 sur les lignes N et U, ainsi que des perturbations sur certains TER en régions. Sur les lignes Intercités, les prévisions allaient de 1 train sur 2 à 9 sur 10. Quant aux TGV, Eurostar et Thalys, ils circulaient normalement, a confirmé le porte-parole.