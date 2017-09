Aube: Lors du procès en appel, les deux amants se disent «innocents» de l'assassinat de la femme du mari

Une voiture de gendarmerie (illustration). — Konrad K. / SIPA

Ils se rejettent mutuellement la responsabilité du crime. Sylvain Dromard, un menuisier condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2016 pour l’assassinat de sa femme, et son ex-maîtresse ayant écopé de 18 ans pour complicité, se sont chacun déclaré « innocents » lundi au premier jour de leur procès en appel à Troyes ( Aube).

« J’avais pas de mobile, on était très bien ensemble »

« Je suis innocent, je n’ai pas tué ma femme, la mère de mes filles… Je devrais être avec les parties civiles, j’avais pas de mobile, on était très bien ensemble », a déclaré Sylvain Dromard, moustache grisâtre et teint cireux après plus d’une année de détention.

La cour d’assises de la Marne avait jugé ce père de famille de 52 ans coupable de l’assassinat de sa femme. Il fut condamné à 30 ans de réclusion criminelle le 2 juillet 2016. L’avocate générale avait requis la réclusion à perpétuité. Le ministère public, comme les deux accusés, avait fait appel de la décision.

« Je n’avais aucun intérêt à nuire à cette dame »

« Je suis accusé par cette femme-là qui l’a certainement tuée », a-t-il ajouté, en dénonçant sans la nommer Murielle Bonin, son ex-maîtresse avec laquelle il entretenait une relation adultérine passionnelle avant et après les faits. « Je suis pas coupable, je n’avais aucun intérêt à nuire à cette dame. (…) Tuer, pour moi, c’est pas possible, c’est irréel, monstrueux », a rétorqué Murielle Bonin, le visage émacié encadré par des boucles blondes, disant qu’elle n’était pas « une criminelle » ou « une manipulatrice ».

Le 15 juillet 2010, dans le village de Saint-Martin-d’Ablois (Marne), la femme de Sylvain Dromard, une coiffeuse de 43 ans, avait été trouvée agonisante, dans une mare de sang, sur le sol de sa cuisine. Elle avait reçu de violents coups portés à l’aide d’un objet contondant et avait succombé à ses blessures.

« Sylvain Dromard avait sa femme dans ses bras, il était dans un état presque second », a raconté le premier sapeur-pompier parvenu sur les lieux, par ailleurs voisin du couple, découvrant une victime « méconnaissable ».

L’affaire, dépaysée devant les assises de l’Aube, sera examinée jusqu’au 20 septembre. Une trentaine de témoins et d’experts sont appelés à la barre.