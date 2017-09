Les infos immanquables du jour: Cyril Hanouna déprogramme, le Levothyrox et Chris Crocker et son «Leave Britney Alone»

Cyril Hanouna — IBO/SIPA

On n’arrête pas l’actu. Et ça tombe bien, parce qu'à 20 Minutes, on adore ça...

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. Attention coup de vieux : « Leave Britney Alone » a dix ans

Il y a dix ans, Chris Crocker lancer un cri d’alarme. En larmes et très gros plan, le jeune homme criait son amour pour Britney Spears et demandait qu’on la laisse enfin en paix : « Leave Britney Alone !!! ». Son cri du cœur est devenu un mème, puis un épisode mythique de la courte histoire d’Internet. Dimanche, sur Instagram, Chris Crocker est revenu sur cette vidéo qui a changé sa vie. C’est à lire par ici.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Scandale Levothyrox : Sept questions pour comprendre la polémique

Ce lundi, Agnès Buzyn a assuré que l’autorité de santé avait reçu 9 000 signalements d’effets indésirables par les patients prenant du Levothyrox. Pourquoi certains patients sous ce médicament ont-ils l’impression d’être des cobayes ? Quelle est la réponse des autorités face aux plaintes des malades ? Le scandale Levothyrox en sept questions. Et c’est à lire là.

La nouvelle émission de Cyril Hanouna sur C8, C’est que de l’amour, n’a manifestement pas remporté le succès escompté par son animateur. Après juste une semaine de diffusion, la chaîne jugeant les scores trop bas a décidé de déprogrammer l’émission de sa grille, a annoncé Télé Star. Diffusée chaque jour à 18h25, elle mettait en scène des célibataires en quête du grand amour. On vous explique tout par ici.