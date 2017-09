Réforme du Code du travail: Le «roi des forains» Marcel Campion appelle à manifester et promet «des blocages»

Marcel Campion, devant la Grande Roue de la place de la Concorde à Paris, le 24 novembre 2016. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

«Dans toutes les prochaines batailles de la guerre sociale en cours, les forains seront en première ligne». Marcel Campion, connu pour exploiter notamment la grande roue de la place de la Concorde à Paris, appelle les forains à rejoindre mardi la manifestation contre la réforme du code du travail et promet des «blocages» dans toute la France.

«Le temps est venu de défendre nos culs»

Alors que plusieurs syndicats appellent à des grèves et manifestations contre la réforme du Code du travail, vue par les syndicats comme une «remise en cause» des droits des salariés, Marcel Campion appelle pour sa part à manifester contre une ordonnance datant du 19 avril et qui concerne les forains dans une lettre ouverte intitulée «Fête foraine et lutte finale». Cette ordonnance impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation.

«C'est la mort de notre métier. C'est la fin d'une tradition foraine où les forains reviennent au même endroit chaque année», s'est insurgé Marcel Campion, interrogé par l'AFP. «Le temps est venu de défendre nos culs. Nous le ferons en première ligne de toutes manifestations de colère sociale : avec les syndicats et les insoumis, les bonnets rouges et les blacks blocs, les agriculteurs faillis et les anarchistes», poursuit-il dans sa lettre ouverte, promettant des «blocages» à Paris, Lyon, Marseille, au Havre et à Rouen «comme dans toutes les grandes villes où les arts populaires sont menacés».

Une instruction en cours contre Marcel Campion

A Paris, les relations entre Marcel Campion et la Ville sont déjà tendues depuis l'abandon par le Conseil de Paris du marché de Noël sur les Champs-Elysées tel qu'il était géré par le forain. Elles le sont encore plus depuis que la Cour des comptes a épinglé en juillet une gestion «émaillée de nombreuses irrégularités, (qui) paraît échapper aux lois de la concurrence tout en ne fournissant que des revenus modestes au budget de Paris, malgré des efforts récents».

Une instruction est par ailleurs en cours contre Marcel Campion, mis en examen dans une enquête sur une convention passée avec la Ville - qui s'est portée partie civile - pour l'installation de la grande roue à la Concorde.