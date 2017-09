Ouragan Irma: Air France propose un tarif spécial «rapatriement» depuis la Martinique et la Guadeloupe

C. Ape.

Des passagers à l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) — HELENE VALENZUELA / AFP

Pour permettre aux rescapés de l’ouragan Irma de rejoindre la métropole, la compagnie Air France a décidé dimanche de baisser les prix des billets sur ses vols au départ de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) à destination d’Orly.

« Un tarif spécial en aller simple de Pointe-à-Pitre vers la métropole à partir de 264 euros en direct et 296 euros via Cayenne (Guyane) est proposé à nos clients », indique la compagnie sur son site internet.

Les équipes d’Air France assurent être « pleinement mobilisées »

Par ailleurs, « tous les vols au départ et à l’arrivée de Saint-Martin sont annulés jusqu’à la remise en service de l’aérogare et de la tour de contrôle », souligne Air France, dont les équipes sont « pleinement mobilisées pour accompagner et assister nos clients ».

« Nos avions ne sont pas autorisés à s’y poser "à vue" comme c’est le cas pour les avions militaires. Dès que les évacuations seront possibles au départ de Saint-Martin, Air France mettra en place des solutions de rapatriement », poursuit la compagnie.

« Nous étudions actuellement toutes les possibilités d’augmenter nos capacités au départ de Pointe-à-Pitre », conclut la compagnie, accusée dans une pétition en ligne, ayant réuni lundi 72.000 signatures, d’avoir augmenté ses prix au départ des Antilles après le passage de l’ouragan.